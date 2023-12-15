Вышел трейлер третьего сезона сериала "Бриджертоны"

История "Бриджертонов" не завершилась! Нас ждет продолжение полюбившегося миллионам сериала. Стриминговый сервис Netflix обнародовал трейлер третьего сезона.

В следующей части будет сосредоточено внимание на романе между Пенелопой Фезерингтоном и Колином Бриджертоном. Узнайте в материале, какие еще детали о новом сезоне известно.

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Вышел трейлер третьего сезона "Бриджертонов"

Известно, что третий сезон отличается от книжной серии, являющейся основой для шоу. Поскольку создатели сериала решили сосредоточиться на отношениях между Пенелопой и Колином, а не на истории любви Бенедикта Бриджертона, которая рассматривается в третьей книге автора Джулии Квинн.

У Бриджертонов восемь братьев и сестер, так что мы планируем проследить за романтическими историями каждого из них. Мы не обязательно будем идти по очереди, но мы увидим каждого из братьев и сестер и их истории,

– рассказала исполнительный продюсер Шонда Раймс.

Популярный сериал выйдет в два этапа: первый выход запланирован на 16 мая, второй – на 13 июня. Каждая из частей будет включать четыре эпизода.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Бриджертоны": о чем сериал

Сериал "Бриджертон", созданный в Великобритании, завоевал большую популярность среди украинских зрителей на платформе Netflix.

Сюжет 8-серийного сериала оборачивается вокруг отношений между изысканной Дафной Бриджертон и герцогом Саймоном Бассетом. В начале они решают притворяться заинтересованностью друг другом, чтобы оттолкнуть от них всех надоедливых мамочек, пытающихся устроить жизнь своим детям.

Но, по законам жанра, их чувства превращаются в настоящую любовь, которую не способны преодолеть никакие жизненные обстоятельства.

Телесериал адаптирует одноименный роман от американской писательницы Джулии Квинн, часто попадающей в список бестселлеров New York Times.

Квинн является автором любовных романов и отличается своим умением писать роскошно, красиво и свободно, перенося события через разные эпохи и места.