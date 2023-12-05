Узнайте, какие три фильма заняли первые места в рейтинге IMDb и о чем повествуют культовые фильмы.
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Три фильма, ставших лидерами по рейтингу IMDb 2023 года
Третье место: "Годзилла: минус 1"
Рейтинг IMDb: 8.5
"Годзилла: минус 1" добивается большого успеха в кинотеатрах США и уже завоевал сердца американских зрителей. Фильм получил рейтинг 8,5 на IMDb. Критики признают его визуальным чудом, снятым за скромный бюджет в 15 миллионов долларов.
Сюжет разворачивается в японской провинции Кайдзю в конце 1940-х годов. Годзилла нападает на истощенную и разрушенную Японию после Второй мировой войны.
"Годзилла: минус 1": смотрите онлайн трейлер фильма
Второе место: "Оппенгеймер"
Рейтинг IMDb: 8.5
Эпический рассказ о создании атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером представлен одним из ведущих режиссеров нашего времени – Кристофером Ноланом. Это третий самый кассовый фильм 2023 года, собравший 952 миллиона долларов в прокате.
"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма
Первое место: "Человек-паук: Сквозь вселенную"
Рейтинг IMDb: 8.7
Майлз Моралес вернулся в новом этапе увлекательных анимационных приключений! В этот раз подростка из Нью-Йорка ждет непредсказуемое путешествие через Вселенную, где он объединит усилия с Гвен Стейси и новой командой "Пауков", чтобы противостоять самому мощному преступнику, которого они когда-либо встречали.
Фильм собрал 690,5 миллионов долларов в прокате, став шестым кассовым фильмом года.
"Человек-паук: Сквозь вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма