Невозможно оторваться от экрана: 3 триллера, основанных на реальных событиях

Триллеры, как жанр фильмов, обычно вызывают у зрителей чувство волнения и страха. Эти эмоции усиливаются, когда зрители осознают, что события на экране - не просто произведение воображения сценариста, а скорее изображение реальных событий.

Кино 24 подготовило 3 захватывающих триллера, которые однозначно вам понравятся. Соберите компанию друзей, приготовьте попкорн и выбирайте фильм, что больше всего придется вам по душе.

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"Бесконечная буря", 2022

Отважная медсестра и профессиональная альпинистка Пэм Бейлз поставила себе цель покорить вершину горы Вашингтон, совершив смелый подвиг. Однако ее миссия приобрела опасный поворот, когда во время восхождения внезапно ухудшилась погода. Столкнувшись с угрозой надвигающейся метели,, Бейлз приняла критически важное решение вернуться обратно в безопасное место. Именно тогда она наткнулась на другого альпиниста и помогает мужу выбраться из снежного завала. Теперь оба альпиниста должны быстро спуститься до наступления темноты.

"Бесконечная буря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пропавшие девушки", 2020

В захватывающем детективном триллере разворачивается реальная история Мэри Гилберт, матери-одиночки с тремя девочками. Когда ее старшая дочь Шеннон не возвращается домой на ужин, Мэри подозревает нечистую игру и обращается к правоохранителям. Однако следователи отказываются искать пропавшую из-за того, что она была проституткой.

Преисполненная решимости найти дочь, Мэри подталкивает полицию к расследованию, и в конце концов находит тела четырех девушек. Остается вопрос: является ли Шеннон одной из жертв?

"Пропавшие девушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отчет о пытках", 2019

Трагическое событие, произошедшее 11 сентября 2001, всколыхнуло жизни всех людей. Никогда еще мир не чувствовал себя настолько беззащитным. В отчаянном поиске ответов агенты ЦРУ прибегли к незаконным и жестоким методам допроса тех, кого считали причастными к теракту. Когда сотрудник Сената Дэниел Джонс узнает правду об этих незаконных методах, он обещает пролить свет на действия правительства.

"Отчет о пытках": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте триллер из подборки, который подарит вам острые ощущения вечером. Приятного просмотра!