Кино не для детей: 6 жутких фэнтези-лент, которые смогут посмотреть только самые смелые

На темной стороне фэнтези добро и зло переплетаются, нет однозначно хороших и однозначно плохих героев, а мир полон опасностей. Фильмы и сериалы из нашей подборки погрузят вас в истории, где границы между светом и тьмой размыты, а реальность изящно переплетается с фантазией.

13 марта в кинотеатрах Украины стартует экранизация новеллы Джорджа Мартина "В потерянных землях" с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях. Смотрите подборку фильмов и сериалов, которые схожи по атмосфере.

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"Игра престолов"

Сериал в жанре фэнтези, создан по мотивам цикла романов "Песня льда и пламени" писателя Джорджа Мартина, стал настоящим феноменом, побив все возможные рекорды как в бюджетах, да и в рейтингах. Интересно, что первое предложение о продаже прав на экранизацию Джордж Мартин получил буквально через пару месяцев после выхода первой книги серии, а это было еще в 1996 году. С тех пор подобные предложения ему поступали неоднократно, но он всегда отказывал, поскольку достаточно скептически относился к возможности качественно экранизировать свой фантастический и очень жестокий мир.

"Игра престолов": смотрите онлайн трейлер сериала

Но в 2007 году он все-таки принял предложение канала HBO– и остальная уже история. "Клан Сопрано в Средиземье": так ко-сценарист и ко-шоуранер "Игры престолов" Дэвид Бениофф презентовал свое видение сериала о войне за трон Семи Королевств Вестероса– и одновременную войну за выживание всего человечества, подчеркивая темную атмосферу истории Джорджа Мартина и множество сложных интриг.

"Братья Гримм"

Даже истории Джорджа Мартина не так темны, как средневековые европейские детские сказки Оригинальные версии историй типа "Спящей красавицы", "Золушки" или "Гензель и Гретель" полны таких жутких деталей, что волосы встают дыбом. А те версии, какие мы знаем с детства,– это смягченные литературные обработки народных сказок, сделаны профессиональными литераторами. Такими, как всем известны братья Вильгельм и Якоб Гримм. В этом фильме режиссера Терри Гиллиама их сыграли Мэтт Дэймон и Гит Леджер.

"Братья Гримм": смотрите онлайн трейлер фильма

События происходят в начале XIX века в Германии, оккупированной войсками Наполеона. Братья Гримм зарабатывают на жизнь изгнанием нечистые, вот только нечисть эта– их замаскированные ассистенты. Но однажды им случается дело, связана с настоящим ведьмством и опасностью

"Ворон"

Темный магический вайб не обязательно требует средневековых декораций, и "Ворон" это доказывает. События этой мистической истории по одноименному графическому роману Джеймса О'Барра разворачиваются в наше время и в нашем мире.

"Ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

Двое проблемных молодых людей, музыкант Шелли Вебстер, которую сыграла певица FKA Twigs, и поэт Эрик Дрейвен (Билл Скашгорд; "Оно", "Носферата") встречаются в реабилитационном центре и безумно влюбляются друг в друга. Однако вскоре их обоих жестоко убивают. Но любовь Эрика и его желание мести оказываются сильнее смерти: с мистическим проводником в виде ворона он во плоти возвращается в мир живых, чтобы отомстить убийцам и магическим способом вернуть Шелли к жизни.

"Странные чудеса"

Еще один сериальный хит, но теперь от Netflix, а не HBO. История начинается в 1983 году в маленьком городке Хокинс в захолустье штата Индиана., где таинственным образом исчезает мальчик. Его мать, друзья и местный шериф начинают поиски пропавшего, раскрывая существование темного параллельного мира, что угрожает их городку. А еще– находят таинственную девушку с суперспособностями, и только она может противостоять потусторонней опасности.

"Удивительные чудеса": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал очаровывает ностальгическим вайбом 1980-х и блестящим кастом. Именно "Удивительные чудеса" вернули популярность готической легенде 1990-х Вайнони Райдер. А еще– сделали звездами многих молодых актеров: в частности– Милли Бобби Браун, Финна Вулфгарда и Джозефа Квинна. Финальный, пятый сезон "Удивительных чудес" выйдет в этом году.

"Ведьмак"

В этом году должен выйти четвертый сезон "Ведьмака" от Netflix по культовой одноименной книжной серии Анджея Сапковского. И этот сезон станет первым, где роль ведьмака Геральта из Ривии, наемника-мутанта и убийцы чудовищ, играть уже не Генри Кавилл, а Лиам Гемсворт.

"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер сериала

Подробности сюжета четвертого сезона пока не разглашаются, и очевидно Геральту, его ведьме-возлюбленной Йеннифер (Аня Чалотра) и юной Цире (Фрейя Аллан) придется продолжать неравное противостояние с империей Нильфгаард, что стремится покорить мир. А еще– завладеть огромной магической силой Цири.

"В потерянных землях"

Мы начали нашу подборку с Джорджа Мартина– им и закончим. Новеллу "В Потерянных землях" он написал задолго до "Песни льда и пламени"– еще в 1982 году. Хотя в книге события разворачиваются в условном фэнтези-средневековье, режиссер экранизации Пол В. С. Андерсон решил сменить сеттинг на постапокалиптический мир.

Итак, когда-то в этом мире произошла неизвестная катастрофа. Потомки тех, кто сумел выжить, живут в Городе под Горой, вокруг которого– Потерянные земли, выжженная пустота, полна монстров и смертельных опасностей. Королева города обращается к ведьме Грей Элис, чтобы та исполнила ее желание– получить силу оборотня. Ведьма не может отказать и вынуждена ради этого отправиться в Потерянные земли. Ее проводником становится суровый стрелок Бойз, вместе с которым они отправляются в очень опасное путешествие.

"В потерянных землях": смотрите онлайн трейлер фильма

Роль Грей Элис сыграла жена Андерсона, экшен-звезда с украинскими корнями Милла Йовович, а Бойза воплотил Дэйв Батиста. Ну а куда заведет их темный путь по потерянным землям– узнаем в кинотеатрах Украины уже 13 марта.