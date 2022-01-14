"Триумф": известна дата премьеры лучшей европейской комедии 2020 года

Французская комедия "Триумф" выйдет в украинских кинотеатрах 3 февраля 2022 года. Лента стала лучшей европейской комедией 2020 года по версии Европейской киноакадемии.

По сюжету новоиспеченный режиссер руководит тюремным театральным кружком и живет мечтой о триумфальной премьере в Париже. Между тем, вся "трупа" только того и ожидает, что разрешения на выезд за пределы тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба фильма "Артхаус Трафик".

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Лента вдохновлена ​​реальной историей Яна Джонсона – шведского театрального режиссера. В 1985 году он поставил пьесу "В ожидании Годо", в которой играли настоящие заключенные. Во время турне пятеро из шести "актеров" сбежали. В своем фильме "Триумф" режиссер Эммануэль Курколь сделал свободное изложение реальных событий: из Швеции он их перенес во Францию, а саму историю переосмыслил.

Фильм был отобран в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2020 году. В том же году он получил Награду Европейской киноакадемии и признан лучшей европейской комедией.

Главную роль в ленте исполнил Кад Мерад – популярный актер французских комедий ("Французский жиголо", "Добро пожаловать").

"Триумф" 2022: смотрите трейлер