Самая популярная комедийная мелодрама на Netflix, которую смотрят украинские зрители

В период зимних праздников совсем не хочется напрягать себя лишними размышлениями. Поэтому стоит выбрать для просмотра легкий комедийный фильм.

На стриминговой платформе сейчас список самых популярных лент возглавляет именно такая – фильм под названием "Трудности с шампанским". В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix можно узнать больше о сюжете, актерском составе и кому стоит посмотреть этот фильм.

Рекомендуем Где смотреть финальные эпизоды сериала "Очень странные дела", который все ждали более 3 лет

Что известно о фильме "Трудности с шампанским"?

Это романтическая американская комедия режиссера Марка Стивена Джонсона, которую стоит посмотреть именно сегодня. Ведь приближается любимый многими период – рождественско-новогодние праздники, что дарят невероятные эмоции. А эта лента поможет настроиться на хорошее настроение и теплые семейные посиделки.

Сюжет сосредотачивается на руководительнице компании известного бренда шампанского. Она отправляется во Францию, чтобы продать свой бренд, и очень хочет успеть завершить все дела до Рождества. Однако, отправляясь в эту поездку, она еще совсем не догадывается, чем все для нее обернется. Как это часто бывает, планы стремительно меняются, ведь в жизнь неожиданно постучалась любовь.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

Милый парижанин дарит ей столько эмоций и впечатлений, что она к этому совсем не готова. Более того, для нее становится настоящим шоком то, кем на самом деле оказывается ее новый знакомый – наследник игристой империи.

Главные роли в фильме сыграли Минка Келли, Том Возничка, Шейн Эмсинг, Тибо де Монталамбер, Астрид Веттнал, Флула Борг, Ксавьер Сэмюэль.

Зрители отмечают, что это замечательный легкий фильм о том, как Париж и Рождество творят чудеса. Поэтому если вы хотите окунуться в настоящую рождественскую сказку – самое время это сделать.

Кстати, Netflix "упал" во время премьеры "Странных чудес", а актеры обратились к украинцам

Какие еще фильмы сейчас популярны на Netflix?

Уже несколько недель подряд первое место на стриминговой платформе Netflix занимала лента "Франкенштайн". Это ужастик, который полюбился многим, однако в конце концов именно фильму "Трудности с шампанским" удалось вытеснить его на второе место. Вот, какие еще фильмы вошли в топ 10 на Netflix:

"Франкенштайн"

"Только во сне"

"Рождество с бывшим"

"Поезд во сне"

"Манго"

"Эбигейл"

"Дом из динамита"

"Кейпоп - охотницы на демонов"

"Женщина из каюты №10"

Выбирайте своего фаворита для просмотра уже сегодня.