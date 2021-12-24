"Тупые стереотипы": украинцев разозлил образ украинки в сериале "Эмили в Париже"

Второй сезон "Эмили в Париже" недавно вышел на Netflix и поднял шум в сети. В новых эпизодах появилась героиня из Киева, по имени Петри. Она ворует вещи из магазина, имеет неуклюжий вид и боится депортации в Украину.

Украинских зрителей сильно возмутил такой образ киевлянки в сериале, они считают, что сценаристы наделили ее лишь стереотипами.

Читайте также Когда сюжет взят из жизни: фильмы об азартных играх, снятые по реальным событиям

Сюжет сериала происходит вокруг модницы Эмили, которая внезапно получила работу в Париже. Компания, на которую она работает, открывает филиал во Франции, а девушке придется развивать маркетинговые стратегии фирмы и вести социальные сети. Во втором сезоне ее приключения продолжаются.

В четвертой серии появилась дерзкая и чересчур эмоциональная Петра. Ее изобразили в образе стереотипной блондинки, с некрасивым макияжем, локонами, крупными украшениями. Ранее французские критики уже говорили о том, что эта лента – стереотипное изображение французов. Однако Даррен Стар проигнорировал это и сказал, что он счастлив, что шоу смотрят. Подобная ситуация получилась и с изображением украинцев. Создатели сериала решили, что Петра должна выглядеть именно такой: неуклюжей и странной. Кроме этого, зрителей сильно возмутил эпизод, когда девушка учит Эмили воровать вещи в магазине.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

В сети распространяют пост из инстаграма Евгении Гаврилко, которая очень эмоционально отреагировала на такую ситуацию. Она считает, что так как создатели сериала отнеслись к имиджу украинцев, это называется недорогим трюком. Это абсолютный скандал и позор. К посту она прикрепила видео с фрагментами с Петрой.

Я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. Время, когда мы демонстрируем уважение ко всем нациям и полам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, которые разрушают мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими жалкими вещами,

– продолжила она.

Зрители также отмечают, что никогда так не было стыдно во время просмотра сериала, пока не увидели девушку во втором сезоне "Эмили в Париже".

Роль Петры исполнила актриса Дарья Панченко, которая ранее снималась во французском детективном сериале "Напарницы: Астрид и Рафаэлла".