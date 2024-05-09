Динамические кинопары в турецких сериалах: актеры, не раз сыгравшие вместе

Турецкий кинематограф с каждым годом приобретает все большую популярность. Изысканные образы, интересные сюжеты и талантливые актеры привлекают внимание зрителей по всему миру. Однако довольно нечасто можно встретить артистов, которые вместе приняли участие не только в одном проекте.

Однако, все же были турецкие актеры, которые сыграли в нескольких совместных киноработах. Кино 24 расскажет, о ком же идет речь.

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Ханде Эрчел и Бурак Дениз

Эти актеры имеют бешеную популярность в турецком кинематографе. Так, на их счету немало кинопроектов, в которых они снялись со многими известными артистам. Однако все же им удалось дважды работать вместе на одной съемочной площадке.

Первый совместный проект Ханде Эрчел и Бурака Дениза был "Любовь не понимает слов", снятый в 2017 году. Тогда Ханде Эрчел примерила на себя образ обычной девушки Хаят Узун, а Бурак Дениз сыграл молодого бизнесмена Мурата Сарсилмаза.

Их взаимодействие в кадре очень понравилась зрителям, поэтому когда появились новости о еще одном совместном проекте актеров, радости поклонников не было предела.

Собственно, вторая киноработа, где Ханде и Бурак снялись снова, был сериал "Совсем другой человек". Он вышел на экраны в 2023 году. Эта лента кардинально отличается, как по сюжету, так и по жанру от предыдущей их совместной работы. Здесь Ханде Эрчел воплотила на экране прокурора Лейлу, которая должна разобраться в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. А вот Бураку выпала возможность сыграть журналиста Кенана, страдающего раздвоением личности.



Ханде Эрчел и Бурак Дениз / Фото из инстаграма актрисы

Эльчин Сангу и Барыш Ардуч

Эта пара турецких актеров запомнилась зрителям благодаря участию в сериале "Любовь напрокат". Премьера состоялась на турецком телеканале Star 19 июня 2015 года. В течение двух сезонов любители турецких сериалов могли наблюдать за развитием отношений между молодой девушкой Дефне Топал и мужчиной, который умело руководит бизнесом – Омером Ипликчи.

"Химия" между главными героями, которую удалось отразить актерам, чрезвычайно привлекла зрителей, что прощаться с этой кинопорой им отнюдь не хотелось. Поэтому, когда практически сразу после окончания проекта "Любовь напрокат" они увидели любимых актеров снова вместе в новой киноработе, это очень их порадовало.

Так, Эльчин Сангу и Барыш Ардуч снова сыграли вместе в 2017 году в проекте "Время счастья". В нем актеры предстали перед зрителями в образах самоуверенного богача Мерта и очаровательной художницы Ады.



Эльчин Сангу и Барыш Ардуч в сериале "Любовь напрокат" / Фото Кинориум

Озге Гюрель и Джан Яман

Еще одна пара актеров, которые не один раз сыграли вместе, были Озге Гюрель и Джан Яман. Оба их совместные проекты были динамичными и энергичными, что заставляло зрителей не отрываясь от экранов ждать продолжения каждой серии.

Так, первым совместным проектом для этих актеров стал сериал "Полнолуние", который вышел на экраны в 2017 году. Там Джан Яман исполнил роль занятого и серьезного бизнесмена Ферита Аслана. А вот Озге Гюрель – мастерски отыграла талантливого повара Назли Пинар.

Следующим сериалом, где актеры снова сыграли вместе, был "Мистер ошибка", который снят в жанрах комедии и мелодрамы. Так, Озге Гюрель зрители увидели в роли жизнерадостной девушки Эзги, которая мечтает найти настоящую любовь, но не имеет успеха в отношениях с парнями. А вот Джан Яман сыграл Озгюра – успешного владельца бара, который не относится ни к чему серьезно.



Озге Гюрель и Джан Яман / Фото из инстаграма актрисы

Все эти кинопары, которых мастерски воплотили на экраны замечательные турецкие актеры, безумно пришлись по душе зрителям. Поэтому, возможно, когда-то еще выпадет возможность снова увидеть их вместе в совместных проектах.