Самые романтические турецкие фильмы и сериалы из Неслихан Атагюль

Зрители часто предпочитают именно турецкие сериалы. И не только из-за невероятной страсти в кадре и динамических сюжетов, но и из-за невероятно красивых актрис, таких как Неслихан Атагюль.

Актриса покорила сердца поклонников своей красотой и харизмой. Поэтому 24 Канал сделал подборку фильмов и сериалов из Неслихан Атагюль, которые влюбят вас в себя романтическим сюжетом и страстью.

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Фильмы и сериалы из Неслихан Атагюль

"Ох, Белинда"

Дилара Башаран – одаренная, но несчастливая актриса, мечтающая о славе и значимых ролях. Однажды ей предлагают сняться в рекламном ролике, где она должна выполнить образ послушной и скучной домохозяйки. Персонаж Диллары – преданная жена и мать двоих детей, Хандан Гульверен, которая уделяет свое свободное время семейным обязанностям.

Будучи независимой женщиной с высокооплачиваемой работой и отсутствием желания иметь что-то общее с традиционной семейной жизнью, Дилара пытается отклониться от сценария, но это становится невозможным из-за большой компенсационной суммы. Во время съемки актрисе приходится выполнять назойливые требования режиссера, а затем происходит неожиданное событие и Дилара удивительным образом попадает в мир своего персонажа Хандан Гульверен.

"Ох, Белинда": смотрите онлайн трейлер фильма

"В конце ночи"

Маджиде – женщина, работающая юристом в банке. В один момент героиня решает продать антиквариат матери и переехать в Стамбул, чтобы избавиться от депрессии. Во время поездки она встречает мужчину по имени Ахмет. Даже, несмотря на то, что Маджиде не понравился этот муж, она соглашается стать его женой. Вскоре она знакомится с братьями Ахметом: Казимом и Джихангиром.

Казим, у которого есть собственный бизнес, влюбляется в Маджиде, и между ними начинаются тайные отношения. Решив разойтись с женой, Казим намерен рассказать о своих отношениях с Маджиде всем. Однако трагедия наступает, когда жена Казима погибла, и Маджиде обвиняет себя в этом. Казим видит, как девушка страдает, и пытается вывести ее из этого состояния.

"В конце ночи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крылья любви"

История влюбленной пары, которую преследуют непростые затруднения. Санджара и Наре любят друг друга, но их семьи против этой любви. Оставаясь без вариантов, они решают жениться тайно. Но в самую ночь свадьба невеста исчезает. Оставленный один на один со своими мыслями, Санджар считает, что его изменили, и что Наре покинула его, вернувшись к отцу. Однако ситуация не так проста: Наре сбежала ради его же добра. Проходят годы, и она возвращается в жизнь Санджара, но не сама…

"Крылья любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Араф"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Жизнь Зехры и Олгуна застряла в воздухе, кроме монотонной и нерадостной работы и просмотра сериалов вечером, в их ежедневном существовании нет ничего, что могло бы хоть немного изменить их однообразный мир. Герои мечтают о накоплении денег и освобождении от этой рутины, но вместо этого в их жизнь врывается любовь, точнее любовный треугольник – Зехра влюбляется в водителя грузовика.

"Араф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесконечная любовь"

Нехан – дочь богатого бизнесмена, а Кемаль – сын простого парикмахера. Между ними нет никаких общих черт, но одна случайная встреча навсегда изменяет их судьбы. Несмотря на социальный статус друг друга, пара влюбляется и мечтает об общем будущем. Но их семьи не готовы принять решение.

Отец Нихан находится на грани банкротства и стремится отдать дочь за сына своего партнера. Кемаль в то время без устали работает инженером на шахте, пытаясь прокормить своих родных, отказывающихся принимать его избранницу. Чтобы сохранить свою любовь и веру в себя и друг в друга, паре приходится преодолеть множество трудностей и препятствий.

"Бесконечная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала