Все 3 сезона "Кравца" выходили на Netflix и несколько недель были среди самых популярных в Украине, отмечает 24 Канал.
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"Кравец"
Количество сезонов: 3
Количество серий: 23
Это увлекательная драма, в которой сыграли одни из самых популярных турецких актеров – Чагатай Улусой, Сифанур Гюль, Салих Бадемчи и Олгун Шимшек.
Главный герой – знаменитый портной, который начинает шить свадебное платье для невесты своего лучшего друга. Однако все они скрывают темные секреты, что скоро перевернут их жизнь.
"Портной": смотрите онлайн трейлер сериала
"Если сильно полюбишь"
Количество сезонов: 1
Количество серий: 13
Новая романтическая драма со звездой сериала "Постучись в мою дверь" – Керемом Бюрсином в главной роли стала одной из самых популярных в 2023 году.
Это история о невероятной истории любви, для которой расстояние и время не препятствует. Главные герои – Атеш и Лейла были вместе с детства, но после смерти родителей парня отправляют в школу-интернат, где он вырос честным и успешным человеком. А вот девушка таким похвастаться не может, ведь она стала мошенницей. Однажды Атеш и Лейла случайно встречаются, но остались ли между ними чувства, которые были когда-то?
"Если сильно полюбишь": смотрите онлайн трейлер сериала