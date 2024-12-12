Они завоюют ваше сердце: 5 самых новых турецких сериалов 2024 года

Поклонники турецких сериалов не останутся недовольными после очередных премьер 2024 года. На экраны постоянно выходят новые теледрамы, где много страсти, любви и интриг.

В 2024 появились новые захватывающие сериалы, которые точно завоюют сердце любителей восточных страстей. 24 Канал предлагает подборку самых интересных сериалов года, которые станут отличным вариантом для вечернего просмотра.

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"Спасибо, следующий"

Молодая юристка переживает сложный разрыв, но не теряет надежды найти настоящую любовь. Благодаря поддержке лучших друзей она возвращается в мир свиданий, пытается справиться с чувствами к бывшему и открывает для себя новые грани отношений с мужчинами.



Турецкие сериалы 2024 / Кадр из сериала

"Ветреный холм"

Девушка Зейнеп не задумывается о будущем. Ее семья очень богатая, поэтому она может ни в чем себе не отказывать. Зато Халиль – сирота, чья судьба сложилась совсем по-другому. Его родители погибли, а сейчас он живет с тетей. Пути этой пары внезапно переплетаются. События драмы происходят в поселке, что добавляет сериалу колорита.



Турецкие сериалы 2024 / Кадр из сериала

"Лейла"

Маленькая девочка Лейла теряет маму. Ее отец женится во второй раз, а мачеха Нур постоянно обижает Лейлу. Когда отец девочки хочет сдать Нур в полицию, он погибает, а мачеха убегает с деньгами. Она отдает Лейлу на свалку, где растет ее родной сын Джино. Мальчик и девочка влюбляются друг в друга. А после многих лет Лейла мечтает о мести.



Турецкие сериалы 2024 / Кадр из сериала

"Ночная сказка"

20 лет назад отца Махира, который работал полицейским, убили. Поэтому его сын дал обещание отомстить и тоже устроился на работу правоохранителем. Когда годы спустя Махир возвращается домой, он встречает Джанфезу и влюбляется с первого взгляда. Девушку хотят насильно выдать замуж, поэтому она просит у Махира помощи. Мужчина обнаруживает, что отец ее возлюбленной причастен к смерти отца.



Турецкие сериалы 2024 / Кадр из сериала

"Черное сердце"

Мать оставляет своих сына и дочь свекрови и убегает. Бабушка ничего не рассказывает им о родителях. После ее смерти уже взрослые внуки решают разыскать свою мать и понять, что заставило ее бросить родных детей. Оказалось, что у них есть брат и сестра, которые жили счастливой жизнью, пока те едва сводили концы с концами.



Турецкие сериалы 2024 / Кадр из сериала