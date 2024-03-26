3 интересных турецких сериала, которые есть на Netflix

Киноиндустрия Турции переживает великую эпоху, в которую создается множество интересных сериалов, часть из который транслируется на Netflix. На самом популярном стриминговом сервисе есть достаточно первоклассных турецких кинолент, о которых вы могли даже не слышали.

Кино 24 советует 3 турецких сериала, что есть на Netflix, где каждый эпизод обязательно подарит вам часы увлекательных историй. Поэтому приготовьте что-то вкусненькое и наслаждайтесь просмотром!

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"Кубра", 2024

Этот сериал расскажет историю молодого парня Гекхана. Он – бывший турецкий солдат. Парень был счастлив в отношениях со своей девушкой и верил, что все у него дальше будет развиваться только в положительную сторону. Однако одно сообщение, что приходит Гекхану меняет все.

Так, на его телефон приходят уведомления от неизвестного и загадочного пользователя по имени Кубра. Постепенно выясняется, что таинственный отправитель знает почти все о жизни и даже прошлом Гекхана, включая секреты, которые он пытался скрыть даже от своих близких.

Это заставляет парня думать, кто же стоит за этим и каким образом он мог узнать такую личную информацию. В конце концов, с увеличением количества этих сообщений, парень начинает чувствовать, что его жизнь становится менее спокойной и предсказуемой.

"Кубра": смотрите онлайн трейлер сериала

"Напролом", 2022

Этот турецкий сериал покажет столкновение двух поколений, более того – борьбу за лидерство.

По сюжету, Лале Киран смогла построить успешную карьеру и стать одной из лучших и самых знаменитых ведущих на одном из популярных телеканалов Турции. Зритель также познакомится с молодой и амбициозной девушкой Аслы, которая приходит устраиваться стажером на телеканал. Она не может скрыть свою радость от того, что стала помощницей звезды Лале, а также работать с ней. Однако, проведя определенное время возле Лале она разочаровывается, ведь звезда в реальной жизни совсем не такая, как на телевизионном экране. Так, Асли видит ее как высокомерную и очень холодную.

Вскоре начнется борьба между главными героинями. Что же задумала Аслы и кто выйдет победителем из этой борьбы двух женщин?

"Напролом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кладбище, 2022

Турецкий сериал "Кладбище" погружает зрителей в мир детективных историй и таинственных преступлений.

Сам сюжет ленты крутится вокруг необычных и загадочных убийств. История рассказывает о судьбе сотрудницы полиции. Женщине не привыкать охотиться за различными преступниками.

Она неоднократно слышала в свою сторону: "ты выбрала неподходящую профессию", однако ей нравится отправлять маньяков за решетку, осознавая, что теперь она стоит на страже безопасности местных жителей.

Вскоре Онэм Озюлькю переходит в отдел, специализация которого – задержание маньяков, которые выбрали жертвами женщин. Здесь она чувствует себя в своей стихии, хотя нередко сталкивается с ужасами профессии. С какими же трудностями придется столкнуться Онем и сможет ли она с ними справиться?

"Кладбище": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте одну из лент и начинайте просмотр того сериала, который больше всего пришелся вам по душе. Эти истории обязательно запечатлеются в вашей памяти.