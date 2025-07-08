На одном дыхании: 3 коротких турецких сериала, которые можно посмотреть за вечер

Любители турецких сериалов часто волнуются, что на просмотр просто не будет хватать времени. Ведь обычно они растягиваются на несколько сезонов, а эпизоды могут длиться более часа. Но среди этих шоу найдутся и такие, которые можно будет посмотреть за короткое время.

Эти мини-сериалы будут ничем не хуже хитов, но принесут такие же эмоции во время просмотра. Кино 24 расскажет о 3 коротких турецких сериалах, которые можно посмотреть за день или даже один вечер.

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"Энциклопедия Стамбула"

Молодая и наивная студентка Зехра хочет стать независимой и жить яркой жизнью, поэтому переезжает в Стамбул и поступает в университет. Большой город поражает ее. Но освоиться в новых краях ей помогает серьезная и строгая родственница Неслин, которая работает врачом. Как-то Зехра знакомится с парнем, но она еще не знает, к чему это приведет.

Новейшая турецкая драма состоит всего из 8 эпизодов. Ее можно посмотреть на Netflix.

"Стамбульская энциклопедия": смотрите трейлер онлайн

"Чистая правда"

Нил после ряда неудачных отношений соглашается на свидание с молодым и одиноким Эмиром. Девушка пытается вести себя ненавязчиво, хотя на самом деле уже мечтает о семье и детях. А тем временем Эмир делает вид благородного джентльмена, но на самом деле думает только об интиме.

Эпизоды в этом сериале длятся всего 10 минут, поэтому его с легкостью можно пересмотреть за вечер. В сериях – разнообразные забавные и пикантные моменты из жизни пары.

"Чистая правда": смотрите трейлер онлайн

"Фатма"

Обычной уборщице, которая ждала выхода мужа из тюрьмы, так и не удается увидеть любимого – он исчезает. В силу определенных обстоятельств Фатма случайно убивает человека. Это событие полностью меняет ее жизнь. Но женщина готова на все, чтобы найти пропавшего мужа.

Это психологический и драматический сериал об истории сильной женщины. Он состоит из 6 эпизодов и захватывает от первых до последних минут.

"Фатма": смотрите трейлер онлайн