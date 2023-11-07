5 новейших турецких сериалов о любви, которые вам понравятся

Турецкие сериалы пользуются большим спросом среди киноманов всего мира. Ведь эти истории – прекрасная возможность познакомиться со страной, у которой невероятные пейзажи, особые традиции и, конечно, темпераментный народ, эмоциональность которого прекрасно передают актеры на съемочной площадке.

Следующая подборка 24 Канала о новейших турецких лентах, которые уже влюбляют зрителей в свои сюжеты. Готовьте попкорн и проведите уютный вечер в сопровождении новенького сериала турецкой страсти.

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Лучшие турецкие сериалы о любви

"Семья"

Девин – независимая женщина, работающая психологом и заботящаяся о своей сестре. Аслан – наследник влиятельной и богатой мафиозной семьи, занимающейся незаконными делами. Случайно встретившись во время поездки, Дэвин решает помочь Аслану разобраться в семейных конфликтах. Между ними возникает симпатия, что может привести к серьезным последствиям. Но могущественные родственники Аслана не одобряют подобные отношения и постараются им помешать.

"Семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вор в законе"

Ферит – красавчик и настоящий сердцеед, выросший в богатой семье, где всегда было все под рукой. Вечеринки и новые подружки стали для него привычностью. Парень не беспокоится ни о своем будущем, ни о достижениях в жизни. Его дедушка, почётный бизнесмен Халис Ага, расстроенный этим поведением, чтобы обеспечить семью и обеспечить достойную жизнь, он много и упорно работал.

Когда полиция производит обыск в доме Феррита, Халис Ага понимает, что его внук вышел из-под контроля. Дедушка решает взять дела в свои руки и найти подходящую девушку для Феррита в своем родном городе, Антепе. Выбор падает на красивую девушку по имени Сейран. Но сможет ли она справиться с ловеласом Ферритом и повлиять на его судьбу?

"Вор в законе": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поворот судьбы"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Эта молодежная комедийная кинокартина рассказывает историю Ады, юной девушки, которая верит, что первая любовь должна быть необыкновенной. Аду выдали замуж за албанского мужа по имени Рюзгар, который ищет только турецкое гражданство через брак. Поэтому после свадьбы Рюзгар изменяет романтическим отношениям на стороне, и Ада случайно узнает об этом. Взбешенная, она решает присоединиться к фирме, где работает ее неверный муж. Там она встречает своего школьного друга Бора, превратившегося в настоящего красавца.

"Поворот судьбы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сердечная рана"

Брак между главными героями нового фильма, выросшими в соседних семьях – Ферритом и Нильгюн, должен был разрешить старые конфликты между их семьями. Однако молодой паре не удалось стать новой версией Ромео и Джульетты и вечной истории любви. Перед свадьбой Ферит увидел свою невесту в объятиях своего конюха и отменил церемонию. Залечить сердечную рану молодого парня помогла девушка по имени Айше. Но сможет ли она спасти Феррита от жажды мести его неверной возлюбленной?

"Сердечная рана": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь. Логика. Месть"

История об отношениях рассудительной красавицы Лейлы и компьютерного гения Озана. Будучи обычной официанткой, Лейла выбирала среди клиентов заведение перспективного жениха. Так она познакомилась с Озаном, который был студентом престижного университета, но когда молодой человек не разбогател в кратчайшие сроки, Лейла его бросила. Через несколько лет героиня узнала бывшего мужа в руководителе крупной фирмы, куда пришла устраиваться на работу и попыталась восстановить прежние отношения.

"Любовь. Логика. Месть": смотрите онлайн трейлер сериала