Стоит посмотреть: 3 увлекательных турецких сериала с качественной украинской озвучкой

В последние годы турецкие сериалы завоевали сердца украинских зрителей благодаря своим сюжетам и харизматичным актерам. Однако бывает непросто найти не только удачную ленту, но и качественную украинскую озвучку к ней.

24 Канал расскажет о турецких сериалах, которые стоит посмотреть с украинской озвучкой. Эти телешоу, которые стали хитами, можно найти на официальных онлайн-платформах.

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"Кровавые цветы"

В центре сюжета – пара, которая решает пожениться, чтобы завершить длительную вражду между двумя семьями. Байран и Дилан готовы объединиться, чтобы положить конец кровопролитию.

И союз двух врагов превращается в сильную страсть, что повлияет не только на них, но и на судьбу их семей. Самый сложный путь ждет Дилан. Она борется за уважение и свою жизнь в доме, где ее неоправданно ненавидят.



Турецкие сериалы / Кадр из сериала

"Любовь не понимает слов"

Романтическая комедия рассказывает о Мурате – богатом наследнике семьи Сарсилмаз, владеющего немалой компанией Sarte. Он знакомится с девушкой Хаят, которая живет в Стамбуле с подругами.

Она обманом устраивается на работу в Sarte, не подозревая, что компания принадлежит Мурату. Знакомство двух людей, начавшееся со ссоры, впоследствии перерастает в любовь.



Турецкие сериалы / Кадр из сериала

"Волк 2039"

События сериала переносят зрителя в будущее, напоминающее антиутопию. В этом мире невозможен мир, здесь царят жестокие диктаторы, а опасные технологии используют, чтобы не оставлять людям права на свободу. Вдруг в этих обстоятельствах появляется человек, приближенный к криминальному миру, который бросает всему этому вызов.

Это сиквел телесериала "Волк", рассказывающий о полицейских, которые выполняют особые задания по всей Турции.



Турецкие сериалы / Кадр из сериала