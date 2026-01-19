Турецкие сериалы, которые можно посмотреть онлайн на украинском языке

Турецкие сериалы – это длинные истории с максимально эмоциональными сюжетами. Иногда бывает даже трудно смотреть тот или иной эпизод, ведь впечатления просто переполняют. Но самое важное – просматривать любимую историю в украинском переводе, если нет знания турецкого языка.

Чаще всего, турецкие сериалы можно найти к просмотру на украинском языке на таких платформах: Netflix, Kyivstar TV, MEGOGO, официальные ютуб-каналы некоторых телеканалов, онлайн-архивы. И обратите внимание, что фильмы и сериалы стоит смотреть на официальных и лицензионных ресурсах. 24 Канал расскажет о нескольких сериалах, которые можно посмотреть или на украинском языке, или с субтитрами.

"Ветер любви", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейян – добрая и нежная девушка, выросшая в жесткой семье. Ее жизнь переворачивается после знакомства с Мираном – мужчиной, который влюбляет ее в себя, преследуя цель мести за трагедию прошлого.

Брак, построенный на обмане, постепенно превращается в настоящее чувство. Но прошлое, полное лжи и ненависти, грозит разрушить все.

"Ветер любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тысяча и одна ночь", 2006 – 2009

Рейтинг IMDb: 5,4

Шехерезада – молодая вдова, которая в одиночку воспитывает больного сына. Когда для спасения ребенка нужны большие деньги, она обращается к своему начальнику – холодного и замкнутого бизнесмена Онура, которому откровенно не нравится эта работница.

Он соглашается помочь, но ставит унизительное условие, которое навсегда меняет жизнь обоих.

"Тысяча и одна ночь": смотрите онлайн первую серию сериала

"Сила. Возвращение домой", 2006 – 2008

Рейтинг IMDb: 5,4

Сила – молодая женщина, которую в детстве отдали на воспитание в богатую семью в Стамбуле. Она получила образование, свободу и другую жизнь, но однажды вынуждена вернуться на родину, в традиционный регион на юго-востоке Турции.

Там она узнает болезненную правду: ее вернули, чтобы выдать замуж за Борана – лидера могущественного рода, чтобы искупить семейный "долг крови". Сила оказывается в ловушке жестких обычаев, где женский голос почти не имеет значения.

"Сила. Возвращение домой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крылья любви", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 5,8

В центре истории – Кахраман и Дефне, чьи судьбы переплетаются через семейные традиции, долги чести и вынужденные решения. Дефне соглашается на непростой шаг ради спасения семьи, а Кахраман оказывается между долгом перед семьей и собственными чувствами.

Их отношения начинаются без романтики, но постепенно перерастают в глубокую любовь. И на этом пути им приходится пройти через интриги, тайны прошлого и моральные испытания, которые меняют обоих.

"Крылья любви": смотрите онлайн трейлер сериала

Очевидно, что к этому списку сериалов стоит добавить "Великолепный век. Роксолана", "Моя чужая жизнь", "Сила любви Ферихи", "Любовь против судьбы", "Великолепный век. Новая владычица" и другие.

Также рекомендуем драматический турецкий сериал, который можно посмотреть за день.