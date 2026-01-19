Турецькі серіали, які можна подивитися онлайн українською

Турецькі серіали – це довгі історії з максимально емоційними сюжетами. Деколи буває навіть важко дивитись той чи інший епізод, адже враження просто переповнюють. Та найважливіше – переглядати улюблену історію в українському перекладі, якщо немає знання турецької мови.

Найчастіше, турецькі серіали можна знайти до перегляду українською мовою на таких платформах: Netflix, Kyivstar TV, MEGOGO, офіційні ютуб-канали деяких телеканалів, онлайн-архіви. Та зверніть увагу, що фільми та серіали варто дивитись на офіційних та ліцензійних ресурсах. 24 Канал розповість про декілька серіалів, які можна подивитись або українською мовою, або з субтитрами.

"Вітер кохання", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейян – добра й ніжна дівчина, яка виросла у жорсткій родині. Її життя перевертається після знайомства з Міраном – чоловіком, який закохує її в себе, переслідуючи мету помсти за трагедію минулого.

Шлюб, побудований на обмані, поступово перетворюється на справжнє почуття. Та минуле, сповнене брехні й ненависті, загрожує зруйнувати все.

"Вітер кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тисяча і одна ніч", 2006 – 2009

Рейтинг IMDb: 5,4

Шехерезада – молода вдова, яка самотужки виховує хворого сина. Коли для порятунку дитини потрібні великі гроші, вона звертається до свого начальника – холодного й замкнутого бізнесмена Онура, якому відверто не подобається ця працівниця.

Він погоджується допомогти, але ставить принизливу умову, яка назавжди змінює життя обох.

"Тисяча і одна ніч": дивіться онлайн першу серію серіалу

"Сила. Повернення додому", 2006 – 2008

Рейтинг IMDb: 5,4

Сила – молода жінка, яку в дитинстві віддали на виховання у заможну родину у Стамбулі. Вона отримала освіту, свободу й інше життя, але одного дня змушена повернутися на батьківщину, у традиційний регіон на південному сході Туреччини.

Там вона дізнається болючу правду: її повернули, щоб видати заміж за Борана – лідера могутнього роду, аби спокутувати родинний "борг крові". Сила опиняється у пастці жорстких звичаїв, де жіночий голос майже не має значення.

"Сила. Повернення додому": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Крила кохання", 2019 – 2021

Рейтинг IMDb: 5,8

У центрі історії – Кахраман і Дефне, чиї долі переплітаються через сімейні традиції, борги честі та вимушені рішення. Дефне погоджується на непростий крок заради порятунку родини, а Кахраман опиняється між обов'язком перед сім'єю та власними почуттями.

Їхні стосунки починаються без романтики, але поступово переростають у глибоке кохання. Та на цьому шляху їм доводиться пройти через інтриги, таємниці минулого й моральні випробування, які змінюють обох.

"Крила кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Очевидно, що до цього списку серіалів варто додати "Величне століття. Роксолана", "Моє чуже життя", "Сила кохання Феріхи", "Кохання проти долі", "Величне століття. Нова володарка" та інші.

Також рекомендуємо драматичний турецький серіал, який можна подивитися за день.