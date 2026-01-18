24 Канал пропонує до перегляду серіал 2025 року – "Листи з минулого", який можна переглянути всього за один день.
Не пропустіть Софі Тернер зіграє роль Лари Крофт у серіалі "Розкрадачка гробниць": перші кадри
Що відомо про турецький серіал "Листи з минулого"?
Однією з авторів стрічки стала Рана Денізер.
Головні актори:
- Ґьокче Бахадир;
- Онур Туна;
- Селін Єнінджі.
Рік виходу: 2025
Жанр: драматичний серіал/мінісеріал.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 8
Хронометраж: приблизно 39 хвилин триває кожна серія (загальна тривалість сезону – 5 годин 12 хвилин).
Де дивитись: Netflix
Рейтинг IMDb: 5,4
Сюжет серіалу
Серіал розповідає про Еліф – молоду жінку, яка випадково знаходить старі листи, що належали її матері. У них зберігаються давні таємниці та нерозкриті історії про людей зі шкільного літературного клубу 2003 року.
Замість простої родинної історії Еліф стикається з тим, що старі спогади, приховані емоції і рішення минулого досі впливають на долі людей сьогодні. Вона починає шукати авторів кожного листа, щоб скласти повну картину правди – історії дружби, кохання, болю та спокути, що розгортаються між минулим і сьогоденням.
"Листи з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу
Цей серіал ідеально підійде тим, хто любить емоційні драми з загадками, теплі спогади і сюжетні повороти, що розкривають людські стосунки та секрети.
А чи знали ви про найновіший український серіал у жанрі детективного трилера, про який гудить мережа.