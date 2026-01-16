Відомо, що робота над проєктом тільки розпочалася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Prime Video.
Що відомо про Софі Тернер у ролі Лари Крофт?
Розпочато роботу над новим серіалом "Розкрадачка гробниць". Паралельно з початком проєкту у мережі з'явилося перше фото Софі Тернер в образі Лари Крофт. Софі Тернер відома глядачам за популярними серіалами "Люди Ікс", "Гра престолів" та іншими.
Вона стала вже третьою акторкою, яка втілить образ Лари Крофт на екрані; раніше цю роль виконували Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер. Відомо, що Софі Тернер активно працювала над собою, аби набути форм Лари Крофт. Вона кілька місяців тренувалася, аби виглядати максимально природно в образі героїні. Про це акторка розповіла в коментарях виданню Screen Rant.
Окрім Тернер, у серіалі також зіграють: Мартін Бобб-Семпл, Джек Беннон, Джон Хеффернан, Білл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульєтт Мотамед, Селія Імрі та Август Вітгенштейн.
Що відомо про майбутній серіал?
- Серіал є адаптацією класичної відеоігрової франшизи Tomb Raider.
- Prime Video погодив старт проєкту ще у 2024 році, однак зйомки розпочалися лише зараз.
- Крім того, уже анонсовано "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" та "Tomb Raider: Catalyst".
- Участь Софі Тернер у головній ролі стала відомою восени 2024 року.
- Наразі дата прем'єри серіалу невідома.