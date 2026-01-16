Відомо, що робота над проєктом тільки розпочалася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Prime Video.

Дивіться також Тімоті Шаламе шокував байдужістю до українців: що сказав актор

Що відомо про Софі Тернер у ролі Лари Крофт?

Розпочато роботу над новим серіалом "Розкрадачка гробниць". Паралельно з початком проєкту у мережі з'явилося перше фото Софі Тернер в образі Лари Крофт. Софі Тернер відома глядачам за популярними серіалами "Люди Ікс", "Гра престолів" та іншими.

До речі, зірка "Гри престолів" Емілія Кларк несподівано заговорила російською мовою і нарвалась на критику. Подробиці – за посиланням.

Вона стала вже третьою акторкою, яка втілить образ Лари Крофт на екрані; раніше цю роль виконували Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер. Відомо, що Софі Тернер активно працювала над собою, аби набути форм Лари Крофт. Вона кілька місяців тренувалася, аби виглядати максимально природно в образі героїні. Про це акторка розповіла в коментарях виданню Screen Rant.

Окрім Тернер, у серіалі також зіграють: Мартін Бобб-Семпл, Джек Беннон, Джон Хеффернан, Білл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульєтт Мотамед, Селія Імрі та Август Вітгенштейн.

Що відомо про майбутній серіал?