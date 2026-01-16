Известно, что работа над проектом только началась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Prime Video.

Что известно о Софи Тернер в роли Лары Крофт?

Начата работа над новым сериалом "Расхитительница гробниц". Параллельно с началом проекта в сети появилось первое фото Софи Тернер в образе Лары Крофт. Софи Тернер известна зрителям по популярным сериалам "Люди Икс", "Игра престолов" и другими.

Она стала уже третьей актрисой, которая воплотит образ Лары Крофт на экране; ранее эту роль исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Известно, что Софи Тернер активно работала над собой, чтобы приобрести формы Лары Крофт. Она несколько месяцев тренировалась, чтобы выглядеть максимально естественно в образе героини. Об этом актриса рассказала в комментариях изданию Screen Rant.

Кроме Тернер, в сериале также сыграют: Мартин Бобб-Сэмпл, Джек Бэннон, Джон Хеффернан, Билл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульетт Мотамед, Селия Имри и Август Витгенштейн.

Что известно о предстоящем сериале?