Заинтересуют с первого эпизода: 2 турецких сериала, в которых более 100 серий

В последнее время турецкие телесериалы, наполненные напряженными страстями, интригами и неожиданными поворотами сюжета, приобретают все большую популярность среди украинских зрителей. Однако они привыкли, что в турецком кинематографе глубокие истории раскрывают не в 20 – 30 сериях.

Кино 24 расскажет о 2 турецких сериалах, в которых более 100 серий. Поэтому приготовьте себе что-то вкусненькое и наслаждайтесь просмотром.

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"Чукур" (132 серии)

Эта история, связана с управлением сложным районом Чукур в Стамбуле, который находится под контролем семьи Кочувалы. Несмотря на строгий запрет семьи на распространение наркотиков, появляется группа лиц, которая решила бросить вызов этому правилу и захватить район.

К этому добавляется возвращение Ямача, самого младшего сына семьи Кочувалы, который вернулся из Парижа после многих лет. Вместе с ним приезжает Сена, которую он считает любовью своей жизни. Однако, сможет ли молодая пара обрести счастье в этой неспокойной обстановке, когда в Чукуре растет напряженность?

"Чукур": смотрите онлайн трейлер сериала

"Великолепный век. Роксолана" (139 серий)

Трудно поверить, что найдется много людей, кто бы не слышал об этом турецком кинопроекте. Этот культовый сериал познакомил многих зрителей с миром турецкого кинематографа, оставив неизгладимый след в памяти тех, кто погрузился в его увлекательный сюжет.

В сериале, который покорил сердца многих, зрители переносятся во времена Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великого. В центре сюжета – волшебная история молодой девушки по имени Роксолана, которая сначала попала в плен к туркам, а впоследствии оказалась в гареме османского султана, где между ними расцвела сильная любовь.

Переименованная в Хюррем, девушка в конце концов стала первой официальной женой Сулеймана, но не без того, чтобы пройти сложный путь к этому.

"Великолепный век. Роксолана": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы хотите окунуться в длинную сериальную историю, то эти ленты именно для вас. Приятного просмотра!