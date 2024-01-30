7 высокорейтинговых турецких сериалов для разочаровавшихся в любви

Ничто не может рассказать нам лучше о страсти, чем турецкие сериалы. Это истории о ссорах, разочаровании, симпатии, унынии и ряде других эмоций, которые в конце концов приведут героев к их настоящей любви.

Если вы хотите погрузиться в увлекательный мир волшебных трагических или радостных историй, отобранный список лучших турецких сериалов точно вас заинтересует. Выбирайте ленту в материале24 Канала и возвращайте себе веру в истинную любовь.

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"Новая жизнь"

Экскапитан спецподразделения вынужден выйти на пенсию, однако Адем не может остаться без работы. Ему нужно обеспечивать свою жену и маленькую дочь, поэтому он ищет новое место работы.

В конце концов Адему везет и он находит работу телохранителя в зажиточной семье. Его миссия защищать жену известного бизнесмена и сглаживать отношения с ней, несмотря на ее отказ от такой защиты. Ясемин женщина сильного характера решительно стремится освободить своего охранника. Но иногда ненависть может превратиться в любовь.

"Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ветер любви"

Миран потерял своих родителей из-за измены Хазара много лет назад. С тех пор его сердце наполнено жаждой мести. Имея целью разгромить жизнь беззаботной семьи своего врага он решает соблазнить наследницу Хазара.

Однако когда Миран встречает очаровательную Рейян, его планы отходят на задний план. Встреча с ней не только вызывает новые чувства, но и изменяет его представление о мести.

"Ветер любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ранняя птичка"

Санем жизнерадостная и упорная молодая девушка, которая с большой любовью заботится о своей семье. Каждое утро она на рассвете просыпается, чтобы открыть свой маленький магазин. Ее упорный труд принес ей прозвище "Ранняя птичка".

Скоро Санем получает возможность работать в местном журнале, где уже работает ее сестра. Это новое место работы приводит к изменениям в ее личной жизни, когда она встречает очаровательного Джана.

"Ранняя птичка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черно-белая любовь"

Врач Аслы и безжалостный убийца Ферхат пересекаются на ферме де Асли решает оказать помощь раненому. Она становится свидетелем случайного преступления. Чтобы спасти свою жизнь, Асли приходится принять неожиданное предложение, а зрителям предстоит увидеть, что мир состоит не только из черной и белой, но и из страстной любви.

"Черно-белая любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя Родина – это ты"

Счастливая жизнь супругов рушится известием об оккупации Измира греками. Капитан Джевдет чувствуя обязанность защитить свою родную землю вынужден покинуть свою любимую и его отсутствием решает воспользоваться его коварный приятель. Тевфик, который тайно влюблен в Азизу, готов совершить любые подлости, чтобы разлучить этих супругов.

"Моя Родина – это ты": смотрите онлайн трейлер сериала