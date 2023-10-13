3 турецких сериала с высоким рейтингом, от которых вы не сможете оторвать взгляд

Турецкие сериалы продолжают завоевывать зрительские сердца по всему миру. Многие из них произвели настоящий фурор, увлекли неожиданным сюжетом и безупречной актерской игрой.

В новой подборке 24 Канала вы узнаете о 3 турецких сериалах с высоким рейтингом, которые точно вам понравятся. Это ленты, во время просмотра которых можете и посмеяться, и поплакать.

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"Любовь не понимает слов"

Рейтинг IMDb: 7,0

Хаят – молодая умная женщина с амбициями. Она всегда мечтала о лучшей жизни и решила покинуть свой родной город, чтобы обрести счастье в Стамбуле. Хотя этот шаг стал настоящим вызовом, девушка готова к приключениям.

Мурат – настоящий магнат, наследник крупной корпорации. Все всегда было в его руках, но сердце мужчины было свободно. Встреча с Хаят изменила все. Она внесла в его жизнь вдохновение, радость и, что самое главное, подлинную любовь.



"Любовь не понимает слов" / Кадр из сериала

"Постучись в мою дверь"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 7,3

Цветочница Эда – упорная студентка, которая помогает семье и мечтает об обучении за границей. Девушка должна получить грант на продолжение обучения в Италии, однако в последний момент университет теряет источник финансирования. Главной причиной проблем Эды становится успешный архитектор Серкан Балат.

Чтобы вернуть грант, мужчина предлагает девушке 2 месяца изображать его невесту. Еда соглашается на предложение и даже не догадывается, чем это обернется для нее.



"Постучись в мою дверь" / Кадр из сериала

"Запретная любовь"

Рейтинг IMDb: 7,3

Это турецкий сериал, рассказывающий историю молодого отца, потерявшего свою любимую жену и оставшегося с двумя маленькими детьми – Нихаль и Бюлентом. В течение 11 лет главный герой Аднан живет вдали от светских мероприятий и событий, пообещав себе, что никого не нуждается кроме своих детей. Семья живет в прекрасном имении в Стамбуле, и у них есть отличная няня, которой можно доверить своих детей, а также племянник Бехлюль.

Но в один обычный день все меняется – одинокий отец встречает девушку Бихтер, которая растапливает лед в его сердце. Аднан снова влюбляется и готов начать жизнь сначала, а избранница отвечает ему взаимностью. Ситуация усугубляется, когда мать очаровательной девушки проявляет жадность и расчет, несмотря на то, что ее муж недавно умер. Мать считает, что она более подходит Аднану по возрасту.



"Запретная любовь" / Кадр из сериала