Где смотреть украинский фильм "Ты –космос", который разрывает сеть

20 ноября 2025 года в Украине состоялась премьера фильма "Ты – космос". Это научно-фантастическая трагикомедия, которая уже успела полюбиться огромному количеству зрителей.

Ранее мы собрали честные отзывы на эту ленту – их можно прочитать по ссылке. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас можно посмотреть фильм.

Где смотреть фильм "Ты – космос"?

Сейчас фильм "Ты – космос" просто разрывает сеть. В интернете можно прочитать тысячи комментариев с отзывами украинских киноманов, которые уже успели посмотреть ленту. На этом фоне многие начали интересоваться, где еще можно посмотреть фильм в онлайн-формате.

Однако пока ленту можно посмотреть только в кинотеатрах. Поэтому если вы до сих пор этого не сделали, вам точно стоит приобрести билет и составить собственное впечатление от просмотра.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Почему стоит смотреть трагикомедию "Ты – космос"?

В основном в сети можно увидеть только положительные отзывы. Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли смотреть фильм "Ты – космос", то украинские киноманы, которые уже успели посмотреть ленту, отмечают:

отличную актерскую игру,

замечательный юмор,

сильную эмоциональную составляющую,

небанальный сюжет,

живой язык.

Если вы до сих пор не видели фильм "Ты – космос", ищите билеты на сеансы в кинотеатрах своего города.