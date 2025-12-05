В День Вооруженных Сил Украины: военные смогут бесплатно посмотреть фильм "Ты –космос"
- 6 декабря военные смогут бесплатно посмотреть фильм "Ты – космос" в кинотеатрах сети Планета Кино, имея удостоверение участника боевых действий.
- "Ты – космос" – дебютный полнометражный фильм Павла Острикова, который получил более 25 наград на международных кинофестивалях.
6 декабря продюсерская компания ForeFilms вместе с сетью кинотеатров Планета Кино организуют бесплатные показы фильма "Ты –космос". Ленту Павла Острикова смогут посмотреть все военнослужащие, которые имеют удостоверение участника боевых действий.
В этот день защитники и защитницы смогут получить бесплатные билеты на ленту прямо на кассах любого кинотеатра сети по всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал.
Советуем Кого сыграл невероятный Алексей Гнатковский во 2-м сезоне "Кофе с кардамоном"
Военные смогут бесплатно посмотреть фильм "Ты – космос": что известно?
Создатели фильма предложили сети кинотеатров такую инициативу, чтобы поблагодарить всех военнослужащих, которые защищали и защищают нашу страну и ежедневно дарят возможность каждому жить в свободной стране.
Для нас важно выразить благодарность людям, благодаря которым страна имеет будущее. Мы хотим, чтобы 6 декабря каждый военный почувствовал поддержку и смог окунуться в космическую историю, что вдохновляет и возвращает ощущение человечности,
– отмечают в Планете Кино.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
Рекомендуем Где смотреть украинский фильм "Ты – космос", который разрывает сеть
Что известно о фильме "Ты – космос"?
- "Ты – космос" – дебютный полнометражный фильм режиссера Павла Острикова, одного из самых ярких представителей новой волны украинского кино.
- До этого он создал ряд отмеченных короткометражных лент (Mia Donna, "Голден лав", "Выпуск 97") и работал над первым украинским сериалом для Netflix – "Первые дни".
- Фильм уже получил более 25 наград на международных кинофестивалях и завоевал Гран-при Одесского кинофестиваля.
- Лента получила высокую оценку критиков и искреннее одобрение зрителей в Украине и Европе.