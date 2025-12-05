В День Вооруженных Сил Украины: военные смогут бесплатно посмотреть фильм "Ты –космос"

6 декабря продюсерская компания ForeFilms вместе с сетью кинотеатров Планета Кино организуют бесплатные показы фильма "Ты –космос". Ленту Павла Острикова смогут посмотреть все военнослужащие, которые имеют удостоверение участника боевых действий.

В этот день защитники и защитницы смогут получить бесплатные билеты на ленту прямо на кассах любого кинотеатра сети по всей Украине. Об этом сообщает 24 Канал.

Военные смогут бесплатно посмотреть фильм "Ты – космос": что известно?

Создатели фильма предложили сети кинотеатров такую инициативу, чтобы поблагодарить всех военнослужащих, которые защищали и защищают нашу страну и ежедневно дарят возможность каждому жить в свободной стране.

Для нас важно выразить благодарность людям, благодаря которым страна имеет будущее. Мы хотим, чтобы 6 декабря каждый военный почувствовал поддержку и смог окунуться в космическую историю, что вдохновляет и возвращает ощущение человечности,

– отмечают в Планете Кино.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "Ты – космос"?