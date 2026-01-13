Не только "Ты –космос": какие новые украинские фильмы доступны к просмотру онлайн

На днях на платформе Sweet TV вышел один из самых обсуждаемых украинских фильмов 2025 года "Ты –космос". Те, кто не успел посмотреть его в кинотеатрах, теперь могут сделать это дома.

Какие еще украинские ленты можно посмотреть официально онлайн – рассказываем дальше на 24 Канале.

Новые украинские фильмы, которые можно посмотреть онлайн

"Родительское собрание"

Ученик, который плохо учится, становится президентом школы. Из-за этого недовольные родители других учеников организовывают собрание, которые перерастают в комические споры и раскрытие семейных тайн.

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Антарктида"

Документальный фильм Антона Птушкина о путешествии в Антарктиду на борту украинского ледокола "Ноосфера". Лента посвящена жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

"Антарктида": смотрите фильм онлайн

"Поезд к Рождеству"

Продолжение фильма "Поезд в 31 декабря". На этот раз из-за российского обстрела на Рождество поезд застревает посреди снега, поэтому проводники пытаются организовать незабываемый праздник для всех пассажиров.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

"Каховский объект"

События в фильме разворачиваются во время полномасштабной войны России против Украины. После подрыва Каховской ГЭС украинские военные попадают в советский бункер на дне водохранилища, где когда-то СССР проводил эксперименты на людях. Остатки этих опытов до сих пор хранятся в бункере. Чтобы выжить, военным приходится преодолевать собственные страхи и бороться с советскими зомби.

"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма