Не только "Ты –космос": какие новые украинские фильмы доступны к просмотру онлайн
- На платформе Sweet TV доступен фильм "Ты – космос", а также другие украинские ленты можно посмотреть онлайн, такие как "Родительские сборы", "Антарктида", "Поезд к Рождеству" и "Каховский объект".
- "Каховский объект" рассказывает об украинских военных, которые попадают в бункер с советскими зомби после подрыва Каховской ГЭС во время войны с Россией.
На днях на платформе Sweet TV вышел один из самых обсуждаемых украинских фильмов 2025 года "Ты –космос". Те, кто не успел посмотреть его в кинотеатрах, теперь могут сделать это дома.
Какие еще украинские ленты можно посмотреть официально онлайн – рассказываем дальше на 24 Канале.
Новые украинские фильмы, которые можно посмотреть онлайн
"Родительское собрание"
Ученик, который плохо учится, становится президентом школы. Из-за этого недовольные родители других учеников организовывают собрание, которые перерастают в комические споры и раскрытие семейных тайн.
"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма
"Антарктида"
Документальный фильм Антона Птушкина о путешествии в Антарктиду на борту украинского ледокола "Ноосфера". Лента посвящена жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".
"Антарктида": смотрите фильм онлайн
"Поезд к Рождеству"
Продолжение фильма "Поезд в 31 декабря". На этот раз из-за российского обстрела на Рождество поезд застревает посреди снега, поэтому проводники пытаются организовать незабываемый праздник для всех пассажиров.
"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма
"Каховский объект"
События в фильме разворачиваются во время полномасштабной войны России против Украины. После подрыва Каховской ГЭС украинские военные попадают в советский бункер на дне водохранилища, где когда-то СССР проводил эксперименты на людях. Остатки этих опытов до сих пор хранятся в бункере. Чтобы выжить, военным приходится преодолевать собственные страхи и бороться с советскими зомби.
"Каховский объект": смотрите онлайн трейлер фильма