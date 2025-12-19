Почти 50 миллионов гривен: украинский фильм "Ты –космос" шокирует кассовыми сборами
- Фильм "Ты – космос" собрал почти 50 миллионов гривен за четыре уикенда, с более 262 тысячами зрителей.
- Сюжет рассказывает о дальнобойщике на космическом судне, оставленного единственным во Вселенной после взрыва Земли, пока на связь не выходит французская лаборантка.
Украинский фильм "Ты –космос" продолжает покорять сердца зрителей. Сейчас лента режиссера Павла Острикова является одной из топовых в украинском кинопрокате.
За последнее время фильм собрал почти 50 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Что известно об успехе фильма "Ты – космос"?
Согласно данным Государственного агентства Украины по вопросам кино, только за четыре уикенда фильм "Ты – космос" собрал 48,1 миллиона гривен, а общее количество зрителей пересекло отметку в 262 807 человек.
Это свидетельствует о большом успехе, ведь лента уже длительное время демонстрирует стабильный интерес зрителей и заметность украинского кино в жанре научной фантастики, как сообщают в Госкино.
Известно, что кинопроект создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией ForeFilms в международном сотрудничестве с Бельгией.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
О чем сюжет фильма "Ты – космос"?
Сюжет фильма разворачивается вокруг дальнобойщика Андрея. Он летит на космическом грузовом судне к ближайшей черной дыре. Но в один момент происходит большая трагедия: Земля взрывается, и он остается единственным человеком во Вселенной.
Казалось бы, все закончилось, но впоследствии на связь с ним выходит Катрин. Она – французская лаборантка космической станции, которая решает лететь навстречу Андрею. Возможно, им удастся создать свой собственный космос.