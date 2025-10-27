Уже не "Твоя вина": новый испанский фильм об ограблении, который ждут все
- Фильм "Ты украл мое сердце" выйдет 5 декабря 2025 года и является романтической комедией с элементами роуд-муви.
- В главных ролях младший брат Марио Касаса – Оскар, Ана Хара и другие известные испанские актеры.
Недавно состоялась премьера популярного испанского фильма "Наша вина", а настоящие фанаты испанского кино уже замерли в ожидании новинки. На этот раз в свет выходит фильм под названием "Ты украл мое сердце".
В одной из главных ролей сыграл младший брат Марио Касаса ("Три метра над уровнем неба"). В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, дату премьеры и другие подробности.
Рекомендуем Фильмы, что "смакуют" на украинском: от каких лент мурашки по коже
Что известно о фильме "Ты украл мое сердце"?
5 декабря 2025 года в свет выходит фильм "Ты украл мое сердце". Это романтическая комедия с элементами роуд-муви, которую испанские киноманы увидят первыми.
История рассказывает об Эрике, который знакомится с девушкой, по имени Вера. Он хочет, чтобы она стала его водителем, и хитростью заставляет ее согласиться. Ему это нужно для ограбления банка в Мадриде и побега в Галисию. На пути героев их ждет немало приключений и комедийных ситуаций. Не обойдется также без романтики.
"Ты украл мое сердце": смотрите онлайн трейлер фильма
Поэтому настоящие фанаты испанских страстей уже в ожидании. После кинопроката фильм будет доступен для просмотра на платформе Prime Video.
Главную роль в фильме сыграет молодой испанский актер, младший брат Марио Касаса, по имени Оскар. Его партнершей по фильму стала Ана Хара. Также в списке актерского состава такие звезды:
- Луис Захера
- Антонио Пагудо
- Мигель де Лира
- Ана Милан
- Артуро Вальс
- Альба Гутьеррес
- Марио Марцо
- Поль Гранч и другие.
Какие еще испанские фильмы стоит посмотреть?
Если вам нравится испанская страсть в кино, то можете выбрать для просмотра и другие ленты. Пока все в ожидании премьеры фильма "Ты украл мое сердце", стоит посмотреть фильмы о любви. Среди них такие кинопроекты:
- "Моя вина"
- "Твоя вина"
- "Наша вина"
Тоже интересно Скандал между актерами культового фильма "Наша вина": почему они избегают друг друга
- "Сквозь мое окно"
- "Три метра над уровнем неба" и другие.