Уже не "Твоя провина": новий іспанський фільм про пограбування, який чекають всі

Нещодавно відбулася прем'єра популярного іспанського фільму "Наша провина", а справжні фанати іспанського кіно вже завмерли в очікуванні новинки. Цього разу у світ виходить фільм під назвою "Ти вкрав моє серце".

В одній із головних ролей зіграв молодший брат Маріо Касаса ("Три метри над рівнем неба"). У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, дату прем'єри та інші подробиці.

Що відомо про фільм "Ти вкрав моє серце"?

5 грудня 2025 року у світ виходить фільм "Ти вкрав моє серце". Це романтична комедія з елементами роуд-муві, яку іспанські кіномани побачать першими.

Історія розповідає про Еріка, який знайомиться з дівчиною, на ім'я Вера. Він хоче, щоб вона стала його водієм, і хитрістю змушує її погодитися. Йому це потрібно для пограбування банку в Мадриді та втечі до Галісії. На шляху героїв їх чекатиме чимало пригод і комедійних ситуацій. Не обійдеться також без романтики.

"Ти вкрав моє серце": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож справжні фанати іспанських пристрастей уже в очікуванні. Після кінопрокату фільм буде доступним для перегляду на платформі Prime Video.

Головну роль у фільмі зіграє молодий іспанський актор, молодший брат Маріо Касаса, на ім'я Оскар. Його партнеркою по фільму стала Ана Хара. Також у списку акторського складу такі зірки:

Луїс Захера

Антоніо Пагудо

Мігель де Ліра

Ана Мілан

Артуро Вальс

Альба Гутьєррес

Маріо Марцо

Поль Гранч та інші.

Які ще іспанські фільми варто подивитись?

Якщо вам подобається іспанська пристрасть у кіно, то можете обрати для перегляду й інші стрічки. Поки всі в очікуванні прем'єри фільму "Ти вкрав моє серце", варто переглянути фільми про кохання. Серед них такі кінопроєкти:

"Моя провина"

"Твоя провина"

"Наша провина"

