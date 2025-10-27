Уже не "Твоя провина": новий іспанський фільм про пограбування, який чекають всі
- Фільм "Ти вкрав моє серце" вийде 5 грудня 2025 року та є романтичною комедією з елементами роуд-муві.
- У головних ролях молодший брат Маріо Касаса – Оскар, Ана Хара та інші відомі іспанські актори.
Нещодавно відбулася прем'єра популярного іспанського фільму "Наша провина", а справжні фанати іспанського кіно вже завмерли в очікуванні новинки. Цього разу у світ виходить фільм під назвою "Ти вкрав моє серце".
В одній із головних ролей зіграв молодший брат Маріо Касаса ("Три метри над рівнем неба"). У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, дату прем'єри та інші подробиці.
Що відомо про фільм "Ти вкрав моє серце"?
5 грудня 2025 року у світ виходить фільм "Ти вкрав моє серце". Це романтична комедія з елементами роуд-муві, яку іспанські кіномани побачать першими.
Історія розповідає про Еріка, який знайомиться з дівчиною, на ім'я Вера. Він хоче, щоб вона стала його водієм, і хитрістю змушує її погодитися. Йому це потрібно для пограбування банку в Мадриді та втечі до Галісії. На шляху героїв їх чекатиме чимало пригод і комедійних ситуацій. Не обійдеться також без романтики.
"Ти вкрав моє серце": дивіться онлайн трейлер фільму
Тож справжні фанати іспанських пристрастей уже в очікуванні. Після кінопрокату фільм буде доступним для перегляду на платформі Prime Video.
Головну роль у фільмі зіграє молодий іспанський актор, молодший брат Маріо Касаса, на ім'я Оскар. Його партнеркою по фільму стала Ана Хара. Також у списку акторського складу такі зірки:
- Луїс Захера
- Антоніо Пагудо
- Мігель де Ліра
- Ана Мілан
- Артуро Вальс
- Альба Гутьєррес
- Маріо Марцо
- Поль Гранч та інші.
Які ще іспанські фільми варто подивитись?
Якщо вам подобається іспанська пристрасть у кіно, то можете обрати для перегляду й інші стрічки. Поки всі в очікуванні прем'єри фільму "Ти вкрав моє серце", варто переглянути фільми про кохання. Серед них такі кінопроєкти:
- "Моя провина"
- "Твоя провина"
- "Наша провина"
- "Крізь моє вікно"
- "Три метри над рівнем неба" та інші.