"У руля России конченый псих": звезда "Универа" обратилась к россиянам, отравленных пропагандой

Украинская актриса Анна Кузина, сыгравшая главную роль в российском сериале "Универ. Новое общежитие" 2011 года, рассказала своим подписчикам о Путине-террористе и обратилась к россиянам, отравленным российской пропагандой.

Актриса отметила, что получает много гневных сообщений от российских фанатов, осуждающих поддержку Украины. В связи с этим звезда записала видеообращение и объяснила россиянам, кто такой Путин.

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Я прежде всего обращаюсь к гражданам России, ведь, судя по тому, сколько мне приходит сообщений, полных злобы к Украине, я так понимаю, что в России большинство населения абсолютно дезинформировано,

– сказала актриса.

Анна Кузина сказала россиянам, что Путин сражается в Украине с 2014 года. Это он развязал война на Донбассе и сейчас снова ворвался в Украину.

"И я заявляю, что он – военный преступник. Он мировой террорист. То, что он делает – преступление против человечества. Я уверена, что если солдаты из России и Беларуси откажутся идти воевать в Украину, то можно остановить это. Если ничего сейчас не делать, все может плохо закончиться для всех нас, для всего человечества. У руля России конченый психопат", – дополнила она.

Несмотря на все, актриса поблагодарила наших военных за то, что так храбро защищают нашу землю.

Мне не хватит сил, жизни и слов, чтобы поблагодарить ВСУ. Благодарю Вас, ребята, всех, кто защищает наше государство. Я очень вами горжусь. Слава Украине!

– со слезами на глазах обратилась актриса к военным.

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