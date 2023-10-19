Картина создана на основе романа Эрика Рота и основана на реальных событиях. Чего стоит ожидать зрителям от этой премьеры, читайте на сайте 24 Канала.

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"Убийцы цветочной полнолуния": что стоит знать о фильме

Премьера долгожданного фильма "Убийцы цветочного полнолуния" в кинотеатрах Украины состоялась 19 октября. Роли в фильме сыграли известные актеры: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Лили Гладстон, Джесси Племонс. Во время подготовки к съемке этой криминальной драмы, Мартин Скорсезе общался с вождем племени оседжей и вносил коррективы в сценарий фильма.



Лили Глэдстоун и Леонардо Ди Каприо в фильме / Кадр из фильма

Также известно, что Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро встречались с представителями осейджей, чтобы получить более глубокое понимание их традиций перед началом съемок. Более того, фильм снимали там, где действительно эта история случилась, чтобы более правдиво изобразить развитие событий.

О чем повествует сюжет фильма

В 1920-х годах индейцы из племени оседжей наткнулись на фонтаны из нефти на своей земле. Эти месторождения оказались чрезвычайно прибыльными, так что индейцы стремительно разбогатели. Эрнест (Леонардо Ди Каприо), ветеран Первой мировой войны, приехал к своему дяде Уильяму (Роберт Де Ниро) в эти края, в поисках работы. Уильям был хитрым и здравомыслящим мужчиной, который взял Эрнеста под свою опеку и давал ему советы и наставления. Со временем Уильям женился на Молли (Лили Гладстоун), женщине из племени оседжей. В его понимании все богатства индейцев должны принадлежать белым людям, и он двигался к своей цели решительно и безжалостно. Впрочем, любопытно, к чему это приведет.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

Над лентой работала очень профессиональная команда: автор сценария – легендарный Эрик Рот ("Рождение звезды", "Форрест Гамп"). Мартин Скорсезе потратил бюджет в размере 200 миллионов долларов. Так что "Убийцы цветочного полнолуния" уже ждут своих зрителей на больших экранах в кино.