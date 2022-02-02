"Убивая Еву": представили свежий трейлер сериала об убийце-социопатке

BBC America представили трейлер четвертого сезона британско-американского сериала "Убивая Еву". Премьера запланирована на 27 февраля.

Что стоит знать о сериале "Убивая Еву"

Драматический триллер "Убивая Еву" основывается на серии шпионских романов Люка Дженнингса. В центре событий – британская разведчица Ева, которой нужно поймать убийцу-социопатку Вилланель. Главные роли сыграли Сандра О и Джоди Комер.

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По сюжету, две женщины со временем становятся одержимыми друг другом. Ева, работающая в полиции, интересуется историями женщин-убийц. И вот однажды она получила возможность расследовать дело Вилланель, которая объявлена в международный розыск. Полицейская увлекается ее историей, и с головой погружается в детективное расследование. Тем временем Вилланель начинает следить за Евой, чтобы все больше узнать о ней.

Что показали в трейлере

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Создатели шоу обещают, что финальный сезон будет огненным. В трейлере Вилланель раскаивается в убийстве двух человек своему психотерапевту. Ева тем временем переживает из-за того, что выстрелила кому-то в руку. На протяжении всего видео играет песня Unchained Melody группы The Righteous Brothers.

"Убивая Еву" 2022: смотрите трейлер

Заметьте, четвертый сезон точно станет последним. В финале будет 8 эпизодов. Но не исключено, что появятся новые проекты в виде спинофов. Известно, что AMC Networks тесно сотрудничает с продюсерами проекта, чтобы разработать потенциальные дополнительные идеи, которые позволят расширить мир шоу, выйдя за пределы персонажей Евы и Вилланель. Других подробностей пока не сообщали.

Главной сценаристкой 4 сезона стала Лаура Нил. Это она работала над сериалами "Половое воспитание" и "Мой безумный дневник". Сюзан Хиткот, которая занималась сценарием третьего сезона, покинула проект.