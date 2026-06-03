Остросюжетный криминальный детектив на 16 эпизодов, который покоряет украинцев на Netflix

Стриминговая платформа Netflix снова обновила список самых популярных лент среди украинских зрителей. На этот раз в рейтинге остались как уже знакомые сериалы, так и появились новые киноистории, которые действительно могут увлечь зрителей.

Среди них – сериал "Убивайте осознанно", премьера которого состоялась в 2024 году. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этой ленты.

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В чем преимущества сериала "Убивайте осознанно"?

Премьера сериала "Убивайте осознанно" состоялась в 2024 году. Это немецкий сериал, который сочетает в себе сразу несколько жанров: криминал, детектив, триллер и комедию. За несколько лет он успел получить популярность среди большого количества зрителей.

Сейчас лента вошла в рейтинг 10 самых популярных сериалов на Netflix среди украинцев. Проект оказался на четвертой позиции. А на IMDb лента получила 7,4 балла из 10 возможных.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры:

Эмили Кокс,

Том Шиллинг,

Амер Эль-Эрвади,

Майкл Инов,

Александр Гершак,

Памук Пилавчи.

Одним из преимуществ сериала является его формат: он не слишком затянут, но и не слишком короткий. Лента насчитывает 16 эпизодов в двух сезонах – по 8 серий в каждом. На просмотр понадобится примерно 5 часов, поэтому это отличный вариант на лето, когда хочется легкой, но одновременно увлекательной истории.

Что интересно, сериал снят по мотивам книги немецкого автора Карстена Дюсса "Убивать осознанно". Поклонники уже надеются на продолжение, хотя официальной информации о третьем сезоне пока нет.

О чем сюжет сериала?

Сюжет сериала сосредотачивается на истории Бьорна Димеля – успешного адвоката, который работает с уголовными делами. Он вынужден защищать наркоторговцев и убийц, рискуя собственной репутацией и безопасностью. В то же время в его личной жизни назревают проблемы: жена упрекает мужа за постоянную занятость и недостаток внимания к семье и дочери.

"Убивайте осознанно": смотрите онлайн трейлер сериала

В попытке спасти отношения супруги обращаются к психологу, который советует Бьорну пройти курс осознанности. Однако вместо ожидаемых изменений герой неожиданно начинает использовать новые принципы в довольно нестандартный способ – теперь он не только адвокат, но и человек, который устраняет преступников, руководствуясь философией осознанности.