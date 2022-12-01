Уилл Смит ответил фанатам, которые не хотят смотреть его новый фильм после скандала на Оскаре

Уилл Смит ударил Криса Рока на Оскаре 2022. Сейчас актер вспоминает, что это был ужасный вечер. Также он уверен, что фанаты найдут силы побороть эмоции и наслаждаться новым фильмом "Освобождение", который выйдет вот-вот.

Уилл Смит понемногу приходит в себя после того вечера на Оскаре в прошлом году. Именно сейчас он занимается промо ленты "Увольнение", в которой сыграет первую главную роль после скандала.

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В недавнем интервью он признался, что понимает зрителей, отказывающихся смотреть новую картину, однако надеется, что они обратят внимание на других актеров, заслуживающих быть услышанными и увиденными.

Надеюсь, что важность истории и Питера выше чувств и эмоций,

– отметил Вилл.

Фильм "Освобождение" рассказывает о рабе Питере, бегущем из плантации в Луизиане после ужасных побоев почти до смерти. Он достигает севера и вступает в армию Союза. Лента основана на реальной истории о беглом рабе по имени Гордон. Фото его голой со шрамами спины были опубликованы в самых известных изданиях мира в 1863 году.

Премьера фильма ожидается на 9 декабря 2022 года.

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Кроме этого, Уилл снова публично прокомментировал скандал на Оскаре-2022.

Это был ужасный вечер. Здесь много нюансов и сложностей. Но, наконец, я просто потерял контроль, понимаете? Я переживал из-за той ночи, понимаете? Не то чтобы это оправдывало мое поведение. Тогда это был маленький мальчик, который видел, как его отец обидел его мать, понимаете? Все просто вскипело внутри того момента. Но это точно не тот человек, кем я хочу быть,

– прокомментировал Смит.

Актер также прокомментировал последствия, с которыми столкнулся после инцидента на Оскаре: "Это была ярость, которую долго сдерживали. Моему племяннику девять лет. Он самый милый мальчик. Мы пришли домой. Он задержался поздно, чтобы увидеть своего дядю Вилла, и мы сидим у меня на кухне, он у меня на коленях, он держит Оскар, и он так говорит: "Почему ты ударил этого человека, дядя Уилл?" Бл*н! Чему я научился? Мы просто должны быть добрыми друг другу, вот и все. Самым болезненным для меня было взять на себя ответственность, тем самым я усложнил жизнь другим людям".

Уилл Смит на Оскаре / Скриншот с видео

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Перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

Лауреат Оскара Уилл Смит является известным американским актером и певцом в стиле хип-хоп. За свою творческую карьеру его трижды номинировали Оскар, однако удостоился премий Золотой глобус, BAFTA, "Выбор кинокритиков" и Премии Гильдии киноактеров США. 53-летнего актера больше всего знают благодаря фильмам "Плохие парни", "Люди в черном", "Я – легенда", "В погоне за счастьем", "Фокус" и других. У него есть трое детей.