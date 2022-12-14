Как создавали комнату Уэнсдэй и Энид: секреты уникального пространства от дизайнера сериала

Постановщик комедийного ужасного сериала "Уэнсдэй" Марк Скратон поделился секретами создания комнаты для главной героини и ее подруги-соседки Энид. Интересные детали читайте ниже.

В новом любимом сериале Netflix, зрители наблюдают, как Уэнсдэй Аддамс переводят в Академию Nevermore, школу-интернат для изгоев. Там ее ждет веселая "подруга" Энид с совершенно противоположным мировоззрением. Ее комната – разноцветная и яркая. Ну что ж, Уэнсдэй это не подходит.

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Впоследствии она разделяет комнату пополам и создает свой уют в ней – угрюмый, но уникальный. На зловещем чердаке она проводит немало времени за пишущей машинкой.

Как создавали комнату Уэнсдэй – секреты уникального пространства от художника-постановщика

"Мы знали, что в нем (сериале, – 24 канал) должны быть эти два противоположных персонажа. Когда Уэнсдэй впервые заходит в эту комнату, Энид сама практически изгой, потому что живет одна в этой красочной изоляции, когда появляется Уэнсдэй. Нам нужно было найти способ показать это в очень графическом стилизованном виде с помощью ярких цветов и черно-белого изображения», – сказал Марк Скратон.

Окно как центральный элемент в комнате

В каждой серии можно увидеть массивный витраж в центре комнаты, ставший неотъемлемым элементом дизайна в их пространстве. Дизайнер отметил, что у создателей шоу задолго до съемок была идея, что окно будет доминировать в комнате как центральный элемент. "Мы решили, что окно должно открываться и возвращаться, чтобы они могли пролезть внутрь, а не иметь двери. Это стало очень метафорическим для их отношений. Мы пробовали разные способы пропускания света через окно, чтобы весь цвет просто задерживался на стороне Энид, а на стороне Уэнсдэй ничего не было", – поделился он.

Комната Уэнсдэй Аддамс и Энид / Netflix

Скрытые элементы дизайна, которые фанаты могли не заметить

По словам Скратона, одна вещь, которую мы видели в сериале и которая нам очень понравилась, но мы особо не интересовались ею, это футляр для хрустального шара. Этот элемент дизайна придал магической и загадочной комнате Уэнсдэй.

Элементы интерьера в комнате Уэнсдэй Аддамс / Netflix

Уникальные предметы для пространства Уэнсдэй

Сторона Уэнсдэй в комнате была очень интересной, как и для зрителей, так и для самих создателей шоу. Удивительно, что в ней нет ничего кроме нескольких специфических объектов. "Мы сели и рассмотрели ключевые элементы, которые ей требовались, такие, как кровать да письменный стол, а затем отправились по всему миру, чтобы найти идеальные предметы для Уэнсдэй".

Ее письменный стол привезли из Лондона, а печатную машинку – из Америки. Мы просмотрели множество разных люстр, чтобы найти ту, которая была самой зубастой и острой, и мы нашли маленькие старинные трубчатые часы. Так что если казалось, что это все современное – это не совсем так,

– поделился Скратон.

Печатная машинка – любимая вещь Уэнсдэй / Netflix

А что с комнатой Энид

Для комнаты Энид использовали все цвета и текстуры. Она увлекается K-pop и этим миром, потому это было движущей силой. Ей нравится все яркое, удивительное, единороги и радуги. Нам было так весело получать вещи для этого.

Также Скратон сказал, что для создания света в комнате использовали 90 источников – от гирлянд до настольных ламп и скрытых огней под вещами.

Разноцветная и яркая комната Энид – соседки Уэнсдэй / Netflix

Главный источник вдохновения дизайнера – мультфильмы Чарлза Аддамса

Скратон рассказал, что он с другими создателями шоу, посмотрели много мультфильмов Чарлза Аддамса и это стало их главным источником вдохновения. "Мир, где они живут, очень вечен. Хотя сериал со всех сторон очень современный, мы хотели, чтобы Уэнсдэй существовала одно время".

Уэнсдэй у окна в сериале / Netflix