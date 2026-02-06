Что посмотреть, когда не хочется выходить на улицу: 2 фильма для уютного дня

Когда на улице холодно, часто хочется сидеть дома, пить горячее какао и смотреть уютные фильмы, закутавшись в плед. Нынешняя зима именно такая – морозная и снежная, поэтому многие уже с нетерпением ждут весны.

24 Канал расскажет о фильмах, которые стоит посмотреть, когда не хочется выходить на улицу. Впереди пятница и выходные, когда как раз можно отдохнуть дома.

Что посмотреть, когда не хочется выходить на улицу?

"Маленькие женщины" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

События фильма разворачиваются во время Гражданской войны в США. Это история о четырех сестрах Марч – Джо, Мег, Бет и Эми, которые проживают в городе Конкорд, штат Массачусетс.

Девушки живут скромно и в тяжелые для страны времена, однако каждая из них имеет мечту. Джо хочет стать писательницей, Мег – найти любовь и создать крепкую семью, Бет стремится помогать родным, а Эми – попасть в высший свет. Сестры объединяются, переживают много бед, однако пытаются вместе преодолеть трудности.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск по обмену" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это романтическая комедия с непревзойденным актерским составом. Главные роли в фильме сыграли Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк, а срежиссировала его Нэнси Мейерс.

По сюжету две женщины меняются домами на Рождество после того, как разошлись с парнями. Одна из них из США, а другая из Великобритании. У главных героинь завязываются романы с местными мужчинами, однако Аманда и Айрис понимают, что когда вернутся домой, отношения могут завершиться.

"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма