Покорили Голливуд: 6 знаменитых украинцев, которые получили Оскар

Оскар остается одной из самых престижных премий в мире кино, а золотая статуэтка рыцаря с мечом - то, о чем мечтает едва ли не каждый актер в мире. За всю историю существования награды украинцы и известные лица с украинскими корнями тоже получали награду Американской киноакадемии.

До Оскара-2025, на который номинирован фильм о войне в Украине "Фарфоровая война", остались считанные дни. Между тем 24 Канал предлагает вспомнить, какие известные украинцы получили эту награду.

Варвара Каринская

Варвара Каринская была одной из самых выдающихся художниц-костюмеров своего времени. Она работала с Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман, изобрела современную балетную пачку. В 1949 году Каринская получила Оскар за работу над костюмами для фильма "Жанна Д'Арк".



Квитка Цисык

Американская певица украинского происхождения, которая родилась в семье эмигрантов, получила Оскар за саундтрек к фильму You Light Up My Life. Эта одноименная песня также была номинирована на Грэмми. Несмотря на то, что Квитка Цисык только раз была в Украине, украинский язык и культура была неотъемлемой частью ее жизни и жизни семьи.



Джек Пеланс (Владимир Палагнюк)

Голливудский актер никогда не забывал о своих украинских корнях – его отец Иван Палагнюк родился на Тернопольщине, а мать была из Львова. В 1992 году Джек Паланс получил Оскар за роль ковбоя в комедии "Городские пижоны".

Несмотря на то, что ему удавались вестерны и экшн-фильмы, комедийный жанр всегда привлекал актера, и не зря. Джек Пеланс всегда подчеркивал, что он является украинцем, а в 2004 году отказался от звания народного артиста России.

Евгений Мамут

Евгений Мамут – специалист по кинематографическим спецэффектам. Он работал над мировыми блокбастерами и получил "технический" Оскар в 1998 году за свою работу над спецэффектами в фильме "Хищник".

Актер использовал 1200 полосок масок, которые поочередно перекрывали кадры и создавали на экране пришельца. Этот подход под названием "камуфляж-эффект" сделал большой вклад в кинематограф.



Анатолий Кокуш

Киноинженер Анатолий Кокуш работал конструктором на киностудии Довженко, а впоследствии основал собственную фирму, где продолжал разрабатывать новейшие технологии для кинематографа. Он изобрел кран "Каскад", который с 1982 года начали использовать на съемочных площадках. С его помощью, в частности, сняли "Титаник".

В 2006 году Анатолий Кокуш получил две технические премии Оскар за свои разработки (не связанные с конкретным фильмом). Его оборудование использовали для съемок "Форсажа", "Бэтмена", "Людей Х", "Гарри Поттера" и других лент.



Мстислав Чернов

Режиссер получил награду за лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе". Эта лента показывает, что переживал город в первые дни полномасштабного вторжения. Создателями фильма являются журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.



