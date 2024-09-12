Настоящие предатели: украинские кинодеятели, которые сбежали в Россию после начала большой войны

Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, стала не только трагическим испытанием для украинского народа, но и выявила истинное лицо многих людей. Одной из самых болезненных тем стал вопрос предателей.

Среди них особое внимание привлекают деятели киноиндустрии. В материале Кино 24 узнаете имена тех, кто из них сбежал в Россию после начала большой войны.

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Глеб Михайличенко

Одним из предателей, который шокировал украинское общество, стал известный украинский актер Глеб Михайличенко. Он был хорошо известен зрителям благодаря своим ролям в киевском Театре юного зрителя на Липках и участию в популярных сериалах, таких как "Любовь без тормозов", "Наследница поневоле" и "Женский доктор 3". Однако после начала полномасштабной войны актер сбежал в Россию.



Глеб Михайличенко стал предателем / Фото из сети

Этот факт раскрыл коллега Михайличенко, режиссер Александр Жила, который поделился соответствующей информацией на своей странице в фейсбук.



Глеб Михайличенко сбежал в Россию / Скриншот

Известная украинская актриса Римма Зюбина также рассказывала об этом случае во время своего интервью для Кино 24, выражая свое разочарование относительно измены коллеги.

Особенно поразительным для многих стал тот факт, что в начале полномасштабного вторжения Глеб Михайличенко выступал перед бойцами ВСУ, демонстрируя поддержку и солидарность с военными. Это лишь усилило негативную реакцию украинцев, когда стало известно о его бегстве в страну-террористку.

После побега Михайличенко основал в стране оккупанта свою собственную киношколу. По информации, обнародованной в соцсетях, он начал набирать персонал еще в августе 2022 года, демонстрируя намерения продолжать свою деятельность в российской индустрии.

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Оксана Байрак

Оксана Байрак, известный украинский режиссер, родилась и провела свое детство в Симферополе, а впоследствии училась и работала в Киеве. В течение своей карьеры Байрак получила известность, главным образом благодаря сотрудничеству с российскими актерами и участию в российских кинопроектах. Она часто ездила в Россию, что вызвало критику среди ее украинских коллег. Однако именно во время большой войны ее поведение вызвало настоящее возмущение в украинском обществе.



Оксана Байрак / Фото из сети

В начале войны Байрак остро критиковала тех украинцев, которые покинули страну во времена наибольшей опасности. Она называла их "крысами", осуждая за побег. Однако, позже режиссер сама поступила аналогично.

Сейчас Байрак открыто признается в своей привязанности к Санкт-Петербургу, называя его "самым красивым и устойчивым городом во Вселенной". Она активно работает в российской индустрии и занята новым проектом – восьмисерийной мелодрамой под названием "Дождь на исходе лета". Это еще больше отдаляет ее от украинской аудитории, для которой ее позиция и выбор стали государственной изменой.

Интересный факт заключается в том, что в перечне команды этого российского проекта имя Оксаны Байрак фигурирует как "Фрося Касьян". Многие пользователи соцсетей обратили внимание на это и начали шутить, что Байрак работает "под прикрытием", пытаясь скрыть свою настоящую личность. Причины такого шага остаются неизвестными, однако такой псевдоним лишь подпитывает слухи о том, что режиссер пытается избежать лишнего внимания к своему имени.