От создателей "Мавки": в Украине выйдет фильм ужасов "Конотопская ведьма" о мести оккупантам

С 22-го августа этого года в национальном кинопрокате стартует хоррор "Конотопская Ведьма". Это первый фильм из будущей линейки ужасов от медиагруппы FILM.UA, в центре которых героини с мифологическим бэкграундом, борющиеся со злом на фоне текущих событий.

Лента выйдет на больших экранах Украины ко Дню Независимости. Фильм создан "самым кассовым" творческим тандемом продюсера Ирины Костюк и сценариста Ярослава Войцешека, работавших вместе над национальным хитом "Мавка. Лесная песня".

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В Украине выйдет фильм "Конотопская ведьма"

По сюжету древняя ведьма из Конотопа наносит мученическую смерть отряду рашистских оккупантов, которые убили ее любимого. Охваченная жаждой мести ведьма начинает свой кровавый путь расплаты. Каждая следующая смерть жесточе предыдущей – ведьма упивается адской болью обидчиков, но удастся ли ей противостоять мраку, что поглощает ее, и остаться на стороне света?

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Идея сюжета возникла у создателей с началом полномасштабного вторжения – тогда российские оккупанты зашли в Конотоп, город в Сумской области, славящийся своими легендами о ведьмах. Бесстрашные жительницы города беспощадно поливали захватчиков проклятиями, напоминая о своей мистической сущности, тем самым демонстрируя неописуемую стойкость и стремление к свободе.

"Конотопская ведьма" – фильм-терапия наших травм войны, что позволяет прожить ощущение такой желанной мести, воплощая боль в ярость, однако оставляет надежду на светлое будущее,

– говорит Ирина Костюк, генеральный продюсер фильма.

В этом и заключается один из ключевых мотивов ленты – сила и ярость украинской женщины не знает границ.

Как происходила работа над лентой

Съемки ленты продолжались в ноябре-декабре 2023 года. К съемкам присоединились военные консультанты, предоставившие боевую технику для съемок, – настоящий БТР, который был "затрофеен" в первые дни вторжения на Житомирской трассе. Среди съемочной команды также можно встретить действующих военных, в частности автор идеи и сценарист Ярослав Войцешек сейчас проходит службу в рядах ВСУ, а художница по костюмам Ирина iSky – участница боевых действий, которая обеспечила площадку настоящей трофейной формой российских солдат.

В одной из сцен фильма также привлечены актеры-военные: ветеран войны Назар Грабарь, военный ВСУ Александр Печерица, офицер батальона "Свобода" Владимир Ращук, а также военный ВСУ Даниэль Салем, для которого "Конотопская ведьма" стала кинодебютом.

Фильм-рефлексия, визуализирующий желание мести украинцев за отобранную, счастливую жизнь на своей земле – в кино с 22 августа 2024 года.

Предупреждение: фильм содержит сцены насильственной и мученической смерти оккупантов – успейте насладиться на большом экране. Зло будет наказано!