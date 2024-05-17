Украинский оператор сняла два эпизода нового сезона любимых "Бриджертонов" на Netflix

16 мая состоялась долгожданная премьера третьего сезона сериала "Бриджертоны". На этот раз создатели сериала решили разделить выход на две части. Вторая часть выйдет вскоре – 13 июня. Стало известно, что украинка Диана Олифирова, выпускница университета имени Карпенко-Карого, взяла на себя роль оператора.

Она работала в двух сериях третьего сезона. В материале узнаете, что известно о работе украинки и что стоит ожидать от нового сезона "Бриджертонов".

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"Бриджертоны" снимала украинский оператор: что известно

На стриминговой платформе появилась первая часть нового сезона, которая включает 4 эпизода: "Вне тени", "Какая яркая луна", "Силы природы" и "Старые друзья".

Украинский фотограф Диана Олифирова, которая является выпускницей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, стала оператором третьего и четвертого эпизодов. Во время презентации нового сезона режиссер "Бриджертонов" Эндрю Ан отметил весомый вклад и подчеркнул талант украинского оператора.

Спасибо нашему оператору Диане Олифировой за ее вдохновение и талант,

– написал режиссер.

Сама же Диана Олифирова подтвердила эту новость в своей истории в инстаграме и указала в посте, что работала оператором в двух последних эпизодах первой части.

Состоялась премьера третьего сезона "Бриджертонов": о чем сюжет

В новом сезоне сюжет будет вращаться вокруг Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Согласно истории книги, Колин возвращается из длительного путешествия и видит свою подругу Пенелопу в совершенно новом свете. Однако их связь осложняют тайны, которые они скрывают друг от друга.

Настала пора для Колина и Пенелопы. Вместо того чтобы оставаться на месте, мы решили придать их сезону эту динамику. Считаем, что это идеальный момент для развития событий,

– отметила шоураннер третьего сезона.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер третьего сезона

Хватит терять времени, смотрите трейлер и переходите на стриминговую платформу Netflix, где вас уже ждут любимые "Бриджертоны", жаркие любовные треугольники и галантные манеры леди и джентльменов Лондона.