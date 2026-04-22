Взял за руку и поддержал: тернополянка замиловала случайной встречей со звездой "Гарри Поттера"
- Тернополянка Диана Паско случайно встретила актеров Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона, и Рэдклифф выразил ей поддержку, подписав украинскую марку.
Тернополянка поделилась историей о незабываемой встрече с Дэниелом Рэдклиффом. Украинка встретила звезду "Гарри Поттера" и даже смогла с ним пообщаться.
Об этом Диана Паско рассказала в соцсети Threads под сообщением украинской певицы Джамалы. Исполнительница попросила подписчиков "накинуть" ей хороших новостей, и тернополянка поделилась своей неожиданной историей, а также опубликовала фотографии.
Как прошла встреча украинки с Дэниелом Рэдклиффом?
Украинка Диана Паско встретила сразу двух актеров легендарной кинофраншизы о Гарри Поттере – Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона.
По ее словам, Дэниел, услышав, что она из Украины, сам подошел к ней, чтобы выразить поддержку и сочувствие. Кроме того, актер подписал ей украинскую марку с изображением военного корабля.
Как услышал, что я из Украины, сразу подошел, взял за руку, спросил, как я. Было видно сочувствие и поддержку в его глазах. Также он подписал украинскую марку с военным кораблем. Лучший актер с детства,
– рассказала Диана в комментарии.
Украинка встретилась с Дэнилом Рэдклиффом / Скриншот с Threads
Кто такой Дэниел Рэдклифф?
- Дэниел Рэдклифф – известный британский актер.
- Вы можете знать его как исполнителя главной роли в кинофраншизе "Гарри Поттер".
- Мировую известность он получил еще в детстве, когда сыграл Гарри в фильме "Гарри Поттер и философский камень".
- Рэдклифф снялся во всех восьми фильмах франшизы, а после ее завершения активно строит карьеру в театре, кино и независимых проектах.
- Также недавно стало известно, что Дэниел Рэдклифф обратился к новому исполнителю роли Гарри Поттера в будущем сериале – молодого актера Доминика Маклафлина. Об этом сообщили в эфире программы "Доброе утро, Америка".