Кино Киноновости Взял за руку и поддержал: тернополянка замиловала случайной встречей со звездой "Гарри Поттера"
22 апреля, 14:04
Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Тернополянка Диана Паско случайно встретила актеров Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона, и Рэдклифф выразил ей поддержку, подписав украинскую марку.
  • Дэниел Рэдклифф, известный британский актер, стал популярным благодаря роли Гарри Поттера и продолжает карьеру в театре и кино.

Тернополянка поделилась историей о незабываемой встрече с Дэниелом Рэдклиффом. Украинка встретила звезду "Гарри Поттера" и даже смогла с ним пообщаться.

Об этом Диана Паско рассказала в соцсети Threads под сообщением украинской певицы Джамалы. Исполнительница попросила подписчиков "накинуть" ей хороших новостей, и тернополянка поделилась своей неожиданной историей, а также опубликовала фотографии.

Как прошла встреча украинки с Дэниелом Рэдклиффом?

Украинка Диана Паско встретила сразу двух актеров легендарной кинофраншизы о Гарри Поттере – Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона.

По ее словам, Дэниел, услышав, что она из Украины, сам подошел к ней, чтобы выразить поддержку и сочувствие. Кроме того, актер подписал ей украинскую марку с изображением военного корабля.

Как услышал, что я из Украины, сразу подошел, взял за руку, спросил, как я. Было видно сочувствие и поддержку в его глазах. Также он подписал украинскую марку с военным кораблем. Лучший актер с детства, 
– рассказала Диана в комментарии.


Украинка встретилась с Дэнилом Рэдклиффом / Скриншот с Threads

Кто такой Дэниел Рэдклифф?

  • Дэниел Рэдклифф – известный британский актер.
  • Вы можете знать его как исполнителя главной роли в кинофраншизе "Гарри Поттер".
  • Мировую известность он получил еще в детстве, когда сыграл Гарри в фильме "Гарри Поттер и философский камень".
  • Рэдклифф снялся во всех восьми фильмах франшизы, а после ее завершения активно строит карьеру в театре, кино и независимых проектах.
  • Также недавно стало известно, что Дэниел Рэдклифф обратился к новому исполнителю роли Гарри Поттера в будущем сериале – молодого актера Доминика Маклафлина. Об этом сообщили в эфире программы "Доброе утро, Америка".