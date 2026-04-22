Взял за руку и поддержал: тернополянка замиловала случайной встречей со звездой "Гарри Поттера"

Тернополянка поделилась историей о незабываемой встрече с Дэниелом Рэдклиффом. Украинка встретила звезду "Гарри Поттера" и даже смогла с ним пообщаться.

Об этом Диана Паско рассказала в соцсети Threads под сообщением украинской певицы Джамалы. Исполнительница попросила подписчиков "накинуть" ей хороших новостей, и тернополянка поделилась своей неожиданной историей, а также опубликовала фотографии.

Как прошла встреча украинки с Дэниелом Рэдклиффом?

Украинка Диана Паско встретила сразу двух актеров легендарной кинофраншизы о Гарри Поттере – Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона.

По ее словам, Дэниел, услышав, что она из Украины, сам подошел к ней, чтобы выразить поддержку и сочувствие. Кроме того, актер подписал ей украинскую марку с изображением военного корабля.

Как услышал, что я из Украины, сразу подошел, взял за руку, спросил, как я. Было видно сочувствие и поддержку в его глазах. Также он подписал украинскую марку с военным кораблем. Лучший актер с детства,

– рассказала Диана в комментарии.



Украинка встретилась с Дэнилом Рэдклиффом / Скриншот с Threads

