Взяв за руку та підтримав: тернополянка замилувала випадковою зустріччю з зіркою "Гаррі Поттера"
- Тернополянка Діана Паско випадково зустріла акторів Деніела Редкліффа та Тома Фелтона, і Редкліфф висловив їй підтримку, підписавши українську марку.
Тернополянка поділилася історією про незабутню зустріч із Деніелом Редкліффом. Українка зустріла зірку "Гаррі Поттера" та навіть змогла з ним поспілкуватися.
Про це Діана Паско розповіла у соцмережі Threads під дописом української співачки Джамали. Виконавиця попросила підписників "накинути" їй добрих новин, і тернополянка поділилася своєю несподіваною історією, а також опублікувала світлини.
Як пройшла зустріч українки з Деніелом Редкліффом?
Українка Діана Паско зустріла одразу двох акторів легендарної кінофраншизи про Гаррі Поттера – Деніела Редкліффа та Тома Фелтона.
За її словами, Деніел, почувши, що вона з України, сам підійшов до неї, щоб висловити підтримку та співчуття. Крім того, актор підписав їй українську марку із зображенням воєнного корабля.
Як почув, що я з України, одразу підійшов, узяв за руку, запитав, як я. Було видно співчуття і підтримку в його очах. Також він підписав українську марку з воєнним кораблем. Найкращий актор з дитинства,
– розповіла Діана у коментарі.
Українка зустрілась з Денілом Редкліффом / Скриншот із Threads
Хто такий Деніел Редкліфф?
- Деніел Редкліфф – відомий британський актор.
- Ви можете знати його як виконавця головної ролі у кінофраншизі "Гаррі Поттер".
- Світову популярність він здобув ще в дитинстві, коли зіграв Гаррі у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь".
- Редкліфф знявся в усіх восьми фільмах франшизи, а після її завершення активно будує кар'єру в театрі, кіно та незалежних проєктах.
- Також нещодавно стало відомо, що Деніел Редкліфф звернувся до нового виконавця ролі Гаррі Поттера в майбутньому серіалі – молодого актора Домініка Маклафліна. Про це повідомили в ефірі програми "Доброго ранку, Америка".