Раніше ми розповідали про українських зірок, які здобули популярність у дитинстві, а нині змінилися до невпізнаваності. Водночас на екранах з'являється дедалі більше дітей-акторів, які дивують своєю грою навіть на тлі досвідчених артистів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про юних акторів, які вже сьогодні впевнено заявляють про себе в кіно та серіалах.

Які українські актори-діти сьогодні часто з'являються на екранах?

Мабуть, багато хто в дитинстві мріяв опинитися по той бік екрана та зіграти поруч із відомими українськими акторами. А є діти, яким вдалося втілити цю мрію в реальність.

Поліна Гайова

Дівчинка зіграла роль у першому сезоні популярного українського серіалу "Просто Надія", де виконала роль Тані. Крім того, її можна побачити в інших проєктах, зокрема у стрічці "Війна очима тварин". Також Поліна бере участь у численних рекламних кампаніях, зокрема для бренду One by One, та займається озвученням.

І це при тому, що наразі Поліні близько 8 років – у 2025 році вона публікувала фото в своїх соцмережах, де повідомляла, що переходить до другого класу. Очевидно, що попереду в цієї талановитої дівчинки велике творче майбутнє.

Ольга Гайова

Сестра Поліни, Оля Гайова, також є акторкою. Вона зіграла у другому сезоні серіалу "Просто Надія", де виконала роль Тані. Крім того, на її рахунку участь у проєктах "Будиночок на щастя" (5 та 6 сезони), "Одна родина", а також у серіалі "Белла Віта", який здобув значну популярність серед українських глядачів.

Марія Мархай

Ще одна юна акторка, яка попри свій вік впевнено почувається на знімальному майданчику, – Марія Мархай. Вона зіграла у таких українських проєктах, як "Коли ми вдома", "Кришталеві джерела", "Подарунок Святого Миколая", а також у рекламних кампаніях для Ощадбанку та Розетки й інших брендів.

Також Марія виконала епізодичну роль у детективному серіалі "Кючі від правди" та з'являлася в інших кінопроєктах, зокрема "Бісова пательня". Ймовірно, попереду в неї ще багато нових і успішних ролей.

Михайло Пулянський

Велику увагу в українському кінематографі привертає і юний актор Михайло Пулянський. Окрім зйомок у кіно, він також займається дубляжем.

Михайло зіграв у багатьох проєктах, зокрема "Окуповані", "Просто Надія", "Крашанка", а також у продовженні "Крашанки".

Крім того, він з'явиться у стрічці "Федько-халамидник", прем'єра якої запланована на 2026 рік. Також Михайло зіграв разом із Поліною Гайовою у фільмі "Війна очима тварин". Ці юні актори вже зараз вражають глядачів своєю грою, і, ймовірно, з кожним новим проєктом їхня майстерність лише зростатиме.

Які ще українські актори здобули популярність в дитинстві?

Раніше в Україні також були інші зірки дитячих ролей, яких сьогодні вже складно впізнати. Серед них:

Женя Лебедин,

Софія Стеценко,

Єфросинія Мельник,

Дем'ян Шиян,

Кіра Подольська,

Єва Кошева та інші.

Сьогодні вони вже подорослішали, змінилися та обрали власний життєві шлях.