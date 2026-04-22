Українці знають її як провідну акторку Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреатку багатьох престижних мистецьких премій та зірку численних фільмів, серіалів і театральних постановок. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку світлин, які демонструють, як змінювалася Наталія Сумська впродовж своєї творчої кар'єри.
Дивіться також У світ вийшов довгоочікуваний український серіал із захопливим сюжетом
Як змінювалась Наталія Сумська впродовж 35 років?
Наталія Сумська вперше вийшла на сцену приблизно у шестирічному віці, тож її життєвий шлях був визначений змалку. Вона виросла в акторській родині й від самого дитинства була пов'язана з театром.
Ми підготували добірку фільмів і серіалів, у яких вона зіграла, а також фотопорівняння, що ілюструє її творчу еволюцію. Найраніша стрічка з нашої добірки датована 1981 роком, а найновіший проєкт – серіал 2015 року.
За цей час акторка помітно змінилася як зовні, так і професійно, вдосконаливши свою майстерність. Пропонуємо переглянути, як змінювалася Наталія Сумська протягом років своєї кар'єри.
Наталія Сумська у фільмі "Така пізня, така тепла осінь" 1981 року
Фільм "Така пізня, така тепла осінь" / Кадр із фільму
Наталія Сумська у фільмі "У лісах під Ковелем" 1984 року
Фільм "У лісах під Ковелем" / Кадр із фільму
Наталія Сумська у фільмі "Карпатське золото" 1991 року
Фільм "Карпатське золото" / Кадр із фільму
Наталія Сумська у серіалі "Злочин з багатьма невідомими" 1993 року
Серіал "Злочин з багатьма невідомими" / Кадр із серіалу
Наталія Сумська у серіалі "Коли на неї зовсім не чекаєш" 2007 року
Серіал "Коли на неї зовсім не чекаєш" / Кадр із серіалу
Наталія Сумська у серіалі "Слуга народу" 2015 року
Серіал "Слуга народу" / Кадр із серіалу
Що цікаво знати про Наталію Сумську?
- Наталія Сумська – одна з найвідоміших українських акторок театру та кіно.
- Вона народилася 22 квітня 1956 року.
- Походить з акторської династії: її батьки були акторами театру імені Івана Франка.
- Її молодша сестра – Ольга Сумська, відома акторка, яку глядачі знають за численними популярними виставами та кінопроєктами.
- За свою кар'єру Наталія Сумська виконала десятки ролей у театрі, кіно та серіалах, а також займалася дубляжем.
- Вона є лауреаткою багатьох престижних мистецьких нагород, зокрема має звання Народної артистки України, є лауреаткою Шевченківської премії та театральної премії "Київська пектораль", а також володаркою кінопремії "Золота дзиґа".
- Акторка одружена з Анатолієм Хостікоєвим. У подружжя є син В'ячеслав Хостікоєв.