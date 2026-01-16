Списком таких фільмів поділився в Threads підприємець Роман Рибалка, пише 24 Канал. Як називаються ці фільми, який сюжет – розповідаємо далі.

Які фільми не можна дивиться наодинці?

"Поки не зіграв у ящик" ("Список останніх бажань")

Рік: 2007
Рейтинг IMDb: 7.4

Цей фільм змушував глядачів переосмислити своє життя. З кінотеатрів багато людей виходили мовчки. За сюжетом, двоє чоловіків, які знають, що їхній час не Землі обмежений, вирішують виконати свої мрії перед тим, як піти. Один з глядачів, подивившись цей фільм написав: "Я звільнився через тиждень. Якщо не почну зараз – не почну ніколи".

"Поки не зіграв у ящик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тепер я йду у дику далечінь"

Рік: 2007
Рейтинг IMDb: 8.0

Цей фільм заснований на реальній історії людини, яка втекла від цивілізації, зруйнувала ілюзію стабільності. Серед глядачів цей фільм був небезпечним, бо оголював фальш у стосунках, де людей тримає не любов, а страх самотності.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму

"Краса по-американськи"

Рік: 1999
Рейтинг IMDb: 8.3

Це оскароносна соціальна драма, де головний герой – символ тихого відчаю під маскою добробуту. Після перегляду цього фільму люди масово поринали в терапію, звільнялися з роботи, змінювали своє життя. Ця стрічка – каталізатор внутрішньої кризи, що змушує замислитись: а чи розуміємо ми себе і своє життя?

"Краса по-американськи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смак життя"

Рік: 2007
Рейтинг IMDb: 6.3

Перегляд цього фільму змушує відповісти на запитання: "Чому я живу нудно, хоча можу інакше?". Стрічка розповідає історію професійної шеф-кухарки Кейт Армстронг, яка настільки відповідально ставиться до процесу приготування їжі, що не помічає те, що відбувається навколо. Однак її життя змінює раптова трагедія, після якої жінка бере під опіку осиротілу племінницю.

"Смак життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мрійники"

Рік: 2003
Рейтинг IMDb: 7.2

Це фільм про свободу, якої всі бояться. Події відбуваються у Парижі в 1968 році, коли в місті були студентські заворушення. Троє молодих людей живуть у власному ізольованому світі, де немає місця для хаосу. Стрічка ламає внутрішні обмеження, зриває маски "непристойності".

"Мрійники": дивіться онлайн трейлер фільму