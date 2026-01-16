Списком таких фільмів поділився в Threads підприємець Роман Рибалка, пише 24 Канал. Як називаються ці фільми, який сюжет – розповідаємо далі.

Які фільми не можна дивиться наодинці?

"Поки не зіграв у ящик" ("Список останніх бажань")

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 7.4

Цей фільм змушував глядачів переосмислити своє життя. З кінотеатрів багато людей виходили мовчки. За сюжетом, двоє чоловіків, які знають, що їхній час не Землі обмежений, вирішують виконати свої мрії перед тим, як піти. Один з глядачів, подивившись цей фільм написав: "Я звільнився через тиждень. Якщо не почну зараз – не почну ніколи".

"Тепер я йду у дику далечінь"

Рік: 2007

Рейтинг IMDb: 8.0

Цей фільм заснований на реальній історії людини, яка втекла від цивілізації, зруйнувала ілюзію стабільності. Серед глядачів цей фільм був небезпечним, бо оголював фальш у стосунках, де людей тримає не любов, а страх самотності.

"Краса по-американськи"

Рік: 1999

Рейтинг IMDb: 8.3

Це оскароносна соціальна драма, де головний герой – символ тихого відчаю під маскою добробуту. Після перегляду цього фільму люди масово поринали в терапію, звільнялися з роботи, змінювали своє життя. Ця стрічка – каталізатор внутрішньої кризи, що змушує замислитись: а чи розуміємо ми себе і своє життя?

