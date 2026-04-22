Про це Діана Паско розповіла у соцмережі Threads під дописом української співачки Джамали. Виконавиця попросила підписників "накинути" їй добрих новин, і тернополянка поділилася своєю несподіваною історією, а також опублікувала світлини.

Як пройшла зустріч українки з Деніелом Редкліффом?

Українка Діана Паско зустріла одразу двох акторів легендарної кінофраншизи про Гаррі Поттера – Деніела Редкліффа та Тома Фелтона.

За її словами, Деніел, почувши, що вона з України, сам підійшов до неї, щоб висловити підтримку та співчуття. Крім того, актор підписав їй українську марку із зображенням воєнного корабля.

Як почув, що я з України, одразу підійшов, узяв за руку, запитав, як я. Було видно співчуття і підтримку в його очах. Також він підписав українську марку з воєнним кораблем. Найкращий актор з дитинства,
– розповіла Діана у коментарі.


Українка зустрілась з Денілом Редкліффом / Скриншот із Threads

Хто такий Деніел Редкліфф?

  • Деніел Редкліфф – відомий британський актор.
  • Ви можете знати його як виконавця головної ролі у кінофраншизі "Гаррі Поттер".
  • Світову популярність він здобув ще в дитинстві, коли зіграв Гаррі у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь".
  • Редкліфф знявся в усіх восьми фільмах франшизи, а після її завершення активно будує кар'єру в театрі, кіно та незалежних проєктах.
  • Також нещодавно стало відомо, що Деніел Редкліфф звернувся до нового виконавця ролі Гаррі Поттера в майбутньому серіалі – молодого актора Домініка Маклафліна. Про це повідомили в ефірі програми "Доброго ранку, Америка".