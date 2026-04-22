Про це Діана Паско розповіла у соцмережі Threads під дописом української співачки Джамали. Виконавиця попросила підписників "накинути" їй добрих новин, і тернополянка поділилася своєю несподіваною історією, а також опублікувала світлини.

Дивіться також 4 українських акторів-дітей, які вражають грою на рівні з дорослими

Як пройшла зустріч українки з Деніелом Редкліффом?

Українка Діана Паско зустріла одразу двох акторів легендарної кінофраншизи про Гаррі Поттера – Деніела Редкліффа та Тома Фелтона.

За її словами, Деніел, почувши, що вона з України, сам підійшов до неї, щоб висловити підтримку та співчуття. Крім того, актор підписав їй українську марку із зображенням воєнного корабля.

Як почув, що я з України, одразу підійшов, узяв за руку, запитав, як я. Було видно співчуття і підтримку в його очах. Також він підписав українську марку з воєнним кораблем. Найкращий актор з дитинства,

– розповіла Діана у коментарі.



Українка зустрілась з Денілом Редкліффом / Скриншот із Threads

Хто такий Деніел Редкліфф?