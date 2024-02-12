Украинская актриса Елизавета Цилык покорила Netflix: о каком сериале идет речь

Украинская актриса Елизавета Цилык приняла участие в съемках сериала от Netflix под названием "Один день". Эту новость она сообщила своим поклонникам в инстаграме.

Узнайте какую роль удалось воплотить актрисе. А также, как Елизавета Цилык отреагировала на свое участие в таком масштабном проекте.

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Украинская актриса появилась в сериале от Netflix

Елизавета Цилык сыграла роль в сериале "Один день", где воплотила роль работницы кафе. О своем участии в таком важном проекте для актерской карьеры она написала в инстаграме. Девушка сделала публикацию со словами благодарности всем, кто помогал ей.

Такая теплая и любимая моей душе эта история. От самого начала до конца. Сколько людей сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся,

– написала молодая актриса.

Интересно отметить, что участие Цилык в этом сериале произошло при поддержке Ольги Любаровой, которая организовала кастинг-ивент для украинских актеров в Лондоне.

Елизавета Цилык снялась в сериале "Один день": о чем лента

Сериал "Один день" является новой экранизацией одноименного бестселлера от писателя Дэвида Николаса.

По сюжету, главные персонажи проводят вместе одну ночь после выпускного, а затем расходятся своими путями. Однако судьба имеет свои планы, и им придется снова встретиться.

Отметим, что этот увлекательный сериал с участием Елизаветы уже доступен для просмотра на Netflix.

"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала