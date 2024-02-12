Украинская актриса Елизавета Цилык покорила Netflix: о каком сериале идет речь
Источник:Елизавета Цилык
Украинская актриса Елизавета Цилык приняла участие в съемках сериала от Netflix под названием "Один день". Эту новость она сообщила своим поклонникам в инстаграме.
Узнайте какую роль удалось воплотить актрисе. А также, как Елизавета Цилык отреагировала на свое участие в таком масштабном проекте.
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Украинская актриса появилась в сериале от Netflix
Елизавета Цилык сыграла роль в сериале "Один день", где воплотила роль работницы кафе. О своем участии в таком важном проекте для актерской карьеры она написала в инстаграме. Девушка сделала публикацию со словами благодарности всем, кто помогал ей.
Такая теплая и любимая моей душе эта история. От самого начала до конца. Сколько людей сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся,
– написала молодая актриса.
Интересно отметить, что участие Цилык в этом сериале произошло при поддержке Ольги Любаровой, которая организовала кастинг-ивент для украинских актеров в Лондоне.
Елизавета Цилык снялась в сериале "Один день": о чем лента
Сериал "Один день" является новой экранизацией одноименного бестселлера от писателя Дэвида Николаса.
По сюжету, главные персонажи проводят вместе одну ночь после выпускного, а затем расходятся своими путями. Однако судьба имеет свои планы, и им придется снова встретиться.
Отметим, что этот увлекательный сериал с участием Елизаветы уже доступен для просмотра на Netflix.
"Один день": смотрите онлайн трейлер сериала