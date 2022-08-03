"Любовь, смерть и работы": украинка из Одессы о съемках в сериале Netflix в мифическом образе

Украинская актриса Алина Смоляр сыграла главную женскую роль в третьем сезоне сериала Netflix "Любовь, смерть и работы". Она рассказала о съемках.

Алина Смоляр снялась в эпизоде "Джибаро" (Jibaro) и в этом году номинирована на премию Эмми. По словам звезды, это были необычные съемки.

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"Любовь, смерть и работы": о чем сериал

Только в сериале "Любовь, смерть и работы" можно увидеть, как Гитлера убивает большое желе и чем могут оказаться опасными прекрасные рыбы прямо посреди техасских равнин. Это популярный анимационный сериал-антология, который задает больше вопросов, чем дает ответы.

Его исполнительным продюсером являются Дэвид Финчер ("Социальная сеть", "Бойцовский клуб", "Карточный дом", "Манк"). Критики его сравнивают с "Черным зеркалом", и мы можем согласиться с этим. Во-первых, эпизоды не зависят друг от друга по сюжету, поэтому можно выбирать по описанию. Они объединены только темой, заявленной в названии. Во-вторых, развязка каждого эпизода заставит вас сопереживать героям вплоть до неожиданных поворотов в сюжетах. Сериал достоин просмотра даже из-за уникальности каждого эпизода, ведь почти каждым занималась другая анимационная студия.

В серии "Джибаро" встречают два отряда рыцарей, но выживает только один загадочный мужчина. Он встречается с мифической девушкой. Однако об их отношениях невозможно сказать что-то хорошее: это больше похоже на взаимодействие двух нездоровых хищников.

"Джибаро": смотрите эпизод

Алина Смоляр о проекте

По ее словам, это были необычные съемки и очень интересные. "Впечатляет развитость технологий в киноиндустрии, идея и режиссерское видение Альберто. Мы сразу нашли общий язык и весь съемочный процесс состоялся рекордно быстро", – поделилась она.

Как рассказал режиссер, образ Золотой Женщины был собран на основе фольклора разных уголков мира: Индия, Северная Африка, Восточная Европа. Визуально ее экстравагантность дополнили самые разные украшения, элементы стиля, которые женщины носят во многих племенах и культурах.

Идея заключалась в том, чтобы создать женщину, которая настолько переполнена золотом и сокровищами, что за этим всем мы почти не видим женщину. Это просто красота, которая ослепляет так, что все равно – есть ли там человек или нет,

– объяснил Смоляр.

Алина Смоляр в образе Золотой Женщины / Cриншоты из сериала