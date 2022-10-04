Предала Украину: украинская актриса из пьесы "За двумя зайцами" поддержала аннексию Херсона

Украинская актриса Ружена Рублева, игравшая в пьесах "За двумя зайцами", "Лесная песня", "Энеида" перешла на сторону оккупантов. Она не только стала директором двух учебных заведений в оккупированном Херсоне, но и выступила на "празднованиях" по аннексии Херсонской области.

В августе 2022 года "Народная артистка Украины" перешла на сторону оккупантов, согласившись возглавить две музыкальные школы в оккупированном Херсоне. Об измене рассказала действующая глава управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.

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Она отметила, что Рублева – "теперь коллаборантка, которую пока не лишили звания Народная артистка Украины (получившая в 2021 году, – 24 канал), еще собирается и детей города будет учить, как изменять Родину. Позор невероятный!".

Рублева поддержала аннексию Херсона на "торжествах"

Телеграмм-канал "База предателей Херсона" сообщил о том, что Ружена Рублева выступила на концерте в поддержку рашизма, посвященного аннексии украинских областей.

Ружена Рублева / Фото из российских СМИ

Впрочем, пока Россия придумывает фейковые шоу из "присоединения" украинских территорий, – ВСУ деоккупируют наши земли. В частности, у освобожденных Архангеловцы и в Миролюбовке еще работают ВСУ, продолжается разминирование, а зачистка от врага уже почти закончилась.

Детальнее о ситуации на Херсонщине: смотрите видео

Что известно о Ружене Рублеве

"Украинская" актриса театра, музыкальная педагогиня, член Национального союза театральных деятелей Украины. С 1986 г. преподавала музыку в Херсонском музыкальном училище. В 2009 году стала Заслуженной артисткой, а в 2021 – Народной.

С 2022 года – коллаборантка и предательница Украины, согласившись сотрудничать с российскими оккупантами.

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