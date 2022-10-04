Предала Украину: украинская актриса из пьесы "За двумя зайцами" поддержала аннексию Херсона
Украинская актриса Ружена Рублева, игравшая в пьесах "За двумя зайцами", "Лесная песня", "Энеида" перешла на сторону оккупантов. Она не только стала директором двух учебных заведений в оккупированном Херсоне, но и выступила на "празднованиях" по аннексии Херсонской области.
В августе 2022 года "Народная артистка Украины" перешла на сторону оккупантов, согласившись возглавить две музыкальные школы в оккупированном Херсоне. Об измене рассказала действующая глава управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.
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Она отметила, что Рублева – "теперь коллаборантка, которую пока не лишили звания Народная артистка Украины (получившая в 2021 году, – 24 канал), еще собирается и детей города будет учить, как изменять Родину. Позор невероятный!".
Рублева поддержала аннексию Херсона на "торжествах"
Телеграмм-канал "База предателей Херсона" сообщил о том, что Ружена Рублева выступила на концерте в поддержку рашизма, посвященного аннексии украинских областей.
Впрочем, пока Россия придумывает фейковые шоу из "присоединения" украинских территорий, – ВСУ деоккупируют наши земли. В частности, у освобожденных Архангеловцы и в Миролюбовке еще работают ВСУ, продолжается разминирование, а зачистка от врага уже почти закончилась.
Детальнее о ситуации на Херсонщине: смотрите видео
Что известно о Ружене Рублеве
"Украинская" актриса театра, музыкальная педагогиня, член Национального союза театральных деятелей Украины. С 1986 г. преподавала музыку в Херсонском музыкальном училище. В 2009 году стала Заслуженной артисткой, а в 2021 – Народной.
С 2022 года – коллаборантка и предательница Украины, согласившись сотрудничать с российскими оккупантами.
Самые известные роли
- Блоха ("Интерблоха" Николая Лескова);
- Девушка-соловейка ("Как казаки шутили" Любови Калюжной);
- Эдит Пиаф ("Мир песен Эдит Пиаф" Любви Калюжной);
- Мама ("Граница или в контейнере" Константина Кеяну);
- Мать-Природа ("Лесная песня" Леси Украинки);
- Проня ("За двумя зайцами" Михаила Старицкого);
- Родица ("Страшная месть" Николая Гоголя);
- Юнона ("Энеида" Ивана Котляревского).