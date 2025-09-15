Украинская киноакадемия объяснила свое решение наградить Константина Темляка в номинации "Лучшая мужская роль". Напомним, что актера обвиняют в домашнем насилии.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на заявление Украинской киноакадемии. По их словам, это произошло из-за недостаточной коммуникации.

Что сказала Украинская киноакадемия о награде Темляка?

Украинская киноакадемия выразила сожаление из-за недостаточной коммуникации со стороны своего совещательного органа по ситуации, которая сложилась вокруг результатов в номинации "Лучший актер" во время церемонии вручения награды "Золотая Дзига" 2025 года. Они говорят, что обстоятельства, связанные с этой номинацией, не были четко и заблаговременно донесены до сообщества.

Правление говорит, что Константин Темляк не был и не является членом Киноакадемии. Голосование академиков состоялось еще до обнародования потерпевшими фактов насилия, обвинений в адрес актера и открытия уголовного производства.

Согласно регламенту Киноакадемии, нет возможности снять кандидатуру номинанта после объявления номинаций, отказать лауреату после подсчета голосов перед вручением наград или изменить регламент текущей Премии задним числом. Однако в наших силах изменить Регламент на 2026 год,

– говорится в заявлении.

В киноакадемии осудили любые проявления насилия и развращения несовершеннолетних. Также напомнили, что подобные случаи случались и в международной практике: в частности, Кейси Аффлек и Гэри Олдмен получили премию Оскар несмотря на серьезные обвинения в их адрес в 2017-2018 годах.

Хотя в комментариях люди высмеяли эти сравнения, отметив, что в истории иностранных кинопремьер были кейсы, когда организаторы не ждали приговоров или новых регламентов. Потому что, как отмечают люди, репутационная ответственность – это не об уголовном праве, а о защите сообщества и ценностей индустрии. Именно так, по их словам, формируется доверие к наградам и киноинститутам.

Правление еще раз выразило сожаление из-за недостаточной коммуникации и пообещало в будущем оперативно информировать сообщество о позиции и действиях Академии в случаях поведения, что может нанести ущерб ее репутации и репутации премии "Золотая Дзига".

Что известно о скандале вокруг премии "Золотая Дзига"?